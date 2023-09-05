 

Принца Гарри высмеяли за странный образ: что не так с одеждой?

05.09.2023, 6:20, Новости дня
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На днях в Лос-Анделесе отгремел концерт мировой звезды, на который собрался весь цвет голливудского шоу-бизнеса. Не пропустили это событие и Меган Маркл с мамой и принц Гарри. И если женщины от души веселились на шоу, танцевали и активно подпевали “queen Bey”, то для герцога Сассекского мероприятие, кажется, было в тягость.

Практически весь концерт он стоял насупившись, засунув руки в брюки и не выражал никакой заинтересованности в происходящем. Более того, в какой-то момент Гарри достал телефон и надолго в него “залип”. Подобное поведение принца на концерте великолепной Бейонсе вызвало шквал недоумения в Сети.

Правда, не только хмурое лицо Гарри стало объектом критики. Досталось принцу и за внешний вид. На шоу герцог пришел в белых брюках, серой футболке и сером пиджаке. Как раз этот предмет гардероба и не понравился людям в Интернете.

Комментаторы высмеяли пиджак, снятый будто бы с чужого плеча. Особо остроумные предположили, что принц Гарри взял бейзер у Меган Маркл, потому что он ему явно мал, а пуговицы пришиты с так называемой женской стороны – левой. Пользователи Сети пошутили: мол, дела у герцога Сассекского так плохи, что не хватает денег на новый пиджак, приходится таскать вещи жены.


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