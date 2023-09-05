Рупор кремлевской пропаганды: “Дорогой друг”

"Дорогой друг"

"Друг Реджеп" назвал Путина "дорогим другом". Растет и крепнет русско-турецкая дружба.

Собственно, главные итоги визита Эрдогана в Сочи.

1. РФ в данном вопросе прогнула турок в принципе, так как турки хотели, чтобы Путин приехал в Турцию, а получилось наоборот.

2. Обе стороны заинтересованы в дальнем развитии и укреплении политико-экономических отношений, несмотря на все известные если и но. Как и раньше господствует принцип – ничего личного, просто бизнес. Выгодны от сотрудничества и кулуарных сделок как обычно перевешивают взаимные обиды, кидки и шпильки.

3. Визит Эрдогана фактически подвел черту под прежней зерновой сделкой. Позиция РФ для Запада выглядит невыполнимой, а Турция в своих заявлениях была вынуждена ограничиваться благопожеланиями. Смешно, но некоторые еще вчера ожидали, что "зерновую сделку" реанимируют, а теперь пошли признания "надо же, Путин не слился".

4. Ключевой вопрос по вопросу экспорта продовольствия – формат турецкого зернового хаба и потенциальные объемы российского зерна, которые через него потенциально могут прогнать. Также актуален вопрос цены для перевалки в Турцию и скидки для бедных африканских стран после отправки товара из турецкого зернового хаба. Тут, по всей видимости, торговля еще будет продолжаться.

5. Как обычно, большая часть договорняков осталась где-то в кулуарах (типичное явление еще со временем договорняков с Эрдоганом по Сирии) и будет постепенно проявляться в виде конкретных действий и решений. Если данный формат с оговорками работает (хотя примеры невыполнения определенных обязательств со стороны турок известны) с 2016-го года, то зачем что-то менять?

В целом же, Турция после переговоров в Сочи остается таким себе мутноватым "партнером" и ситуативным попутчиком по разрушению прежнего миропорядка, укрепление отношений с которым выгодны РФ на текущем этапе (как собственно и Турции), так как плюсы перевешивают минусы. Но спиной к "другу Реджепу" лучше не поворачиваться, чтобы случайно ятаганом в спину не пырнул.

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