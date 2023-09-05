Рупор кремлевской пропаганды: Освобождение Акербата

Акербатская наступательная операция в картах.

Бои за Акербат имели сттратегическое значение и позволили не только обезопасить ключевую трассу снабжения Алеппо через Ханассер, обезопасить северный фланг вторично освобожденной Пальмиры, но и заложить основу для наступления на Дейр-эз-Зор, что позволило снять блокаду героического города.

Фактически, ИГИЛ начал сыпаться в Сирии после Акербата.



Мемориал бойцам ЧВК "Вагнер" погибшим во время освобождения Акербата.

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