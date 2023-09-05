 

Рупор кремлевской пропаганды: Освобождение Акербата

05.09.2023, 0:42, Разное
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Акербатская наступательная операция в картах.
Бои за Акербат имели сттратегическое значение и позволили не только обезопасить ключевую трассу снабжения Алеппо через Ханассер, обезопасить северный фланг вторично освобожденной Пальмиры, но и заложить основу для наступления на Дейр-эз-Зор, что позволило снять блокаду героического города.
Фактически, ИГИЛ начал сыпаться в Сирии после Акербата.


Мемориал бойцам ЧВК "Вагнер" погибшим во время освобождения Акербата.

Источник: Colonel Cassad


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