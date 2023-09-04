 

Принц Уильям побил Кейт Миддлтон: Вот чем обернулось голосование

04.09.2023, 22:54, Новости дня
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Несмотря на то, что Карл III полноправно занял обещанный по наследству трон, народным любимчиком считают его преемника. Такая картина сложилась по итогам проведенного опроса. Организаторы выяснили, к кому из всех представителей королевской семьи Британии люди относятся более благосклонно. Принц Уильям стал лидером, обставив всю родню.

Второе место заняла трудолюбивая принцесса Анна, а вот Кейт Миддлтон досталась лишь “бронза”. Муж побил ее в голосовании с большим отрывом — в 12 процентов. Однако это не умаляет общественного признания, которым владеет супруга принца Уильяма, ведь она тоже обошла Карла III — король на четвертом месте рейтинга.

В самом конце перечня расположились принц Гарри, Меган Маркл и оскандалившийся из-за судов принц Эндрю. Примечательно, что герцог Сассекский набрал вдвое меньше баллов, чем Кейт Миддлтон, поэтому его позиция в королевской семье Британии совсем не утешительна.

А ведь в незапамятные времена принц Гарри по уровню общественного доверия не уступал старшему брату Уильяму. К такому выводу пришел британский таблоид YouGov, собравший статистику.

Отмечается, что всего проголосовали более 2 тысяч человек, и больше половины устраивает правление Карла III. Однако принца Уильяма, королеву Анну и Кейт Миддлтон люди любят почему-то больше.


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