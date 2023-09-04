Звезда группы “Мираж” Гулькина преуспела после скандала с Пугачевой

Два года назад Алла Пугачева пользовалась в России огромной популярностью, а комплименты и добрые слова в ее адрес лились рекой. Репутация ее была едва ли не безупречна, а о новой жизни в Израиле даже не шло речи. Но внезапно экс-солистка группы “Мираж” Наталия Гулькина закатила скандал, кинув камень в огород Примадонны.

Тогда блондинка публично заявила, что Алла Пугачева решала судьбы звезд шоу-бизнеса и многим талантам перекрывала кислород. Когда от Примадонны последовала реакция, Наталия Гулькина продолжила жаловаться на несправедливость, хотя понимала , что гнев оппонентки может выйти ей боком.

И вот теперь Алла Пугачева утратила свои позиции, а экс-солистка группы “Мираж” снова на слуху. Певицу пригласили в качестве суперзвезды на закрытие сезона массовых мероприятий в Перми. Как пишет URA.RU, уже 9 сентября Наталия Гулькина выступит в завершении большой развлекательной программы.

Знаменитость преуспела после скандала: она снова готова блистать на сцене и может не бояться, что ее “закроют”. Поскольку жена иноагента Алла Пугачева несколько разочаровала народ, ее влияние выглядит не таким сильным. А “Царьград” отмечает, что Примадонна находится в добровольном изгнании.