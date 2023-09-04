Мнение: Провал западных прогнозов о России, отмирание доллара и рост товарооборота с Индией

1. Блогер luckyea77 сделал подборку прогнозов о величине падения экономики России в 2022 году. Эксперты делали прогнозы, основываясь на «аналитике» сталинистов и дождевиков про Гибнущую Россию, в которой «полезных ископаемых нет, воды нет», и которая даже роботами не населена. Они полагали, что раз экономика России насквозь коррумпирована и слаба, то санкции великих США немедленно разрушат её, прямо разорвут в клочья.

Как и следовало ожидать, прогнозы западных банков и аналитических центров провалились с треском. Если бы дело было на стрельбище, это был бы промах эпический — целился в мишень, но попал в ногу инструктору по стрельбе. А вот среди российских экономистов некоторые предсказали развитие событий довольно точно. К примеру, близко к центру мишени попали известный вам профессор экономики Александр Скоробогатов и исследователь Сергей Блинов (ссылка):



Российская экономика в 2022 году сократилась на 2,1%, показала первая оценка Росстата.

Рейтинг по точности прогнозов падения ВВП РФ за 2022 год

1-2). Прогноз профессора НИУ ВШЭ, СПб Александра Скоробогатова (skorobogatov) в марте 2022 года: “Ни на один из прошлых кризисов на этот не будет похож, т.к. вызван совершенно другой причиной. Впрочем, как и коронакризис, например.

Точный прогноз сейчас тоже невозможно сделать. Но, в силу свойственного мне оптимизма, я бы ожидал падения ВВП в пределах 2-3% и инфляцию на уровне не выше 10%. Причины — сырьевой экспорт сохраняется и номинально может даже вырасти из-за высоких цен + импортозамещение + взятый государством курс на поддержку бизнеса.

По инфляции следует учитывать крайне жесткую монетарную политику и, опять же, сверхвысокие цены на наш экспорт.” (ссылка)

1-2). Прогноз экономиста, автора работ о влиянии денежно-кредитной политики на экономический рост, руководителя группы макроэкономических исследований ПАО «КАМАЗ» Сергея Блинова (senib) в апреле 2022 года: “Свежий МВФ прогнозирует падение ВВП России на 8,5%. Наша оценка спада намного скромнее: “… куда всё идёт сейчас. Исходя из доступной на 31 марта информации, реальная денежная масса начинает сжиматься: темпы роста денежной массы (14,6% на 1 марта) уже отстают от инфляции (17% – ожидаемое на 31 марта). Экономика на это послушно ответит спадом (наш прогноз –2,2% по итогам 2022 года)” (ссылка).

…

19). Прогноз «Центра развития» НИУ ВШЭ в марте 2022 года: “По прогнозам «Центра развития» НИУ ВШЭ, инфляция по итогам года составит 20–30%, а ВВП упадет на 8–19%. «Этот кризис связан с разрывом экономических цепочек, поэтому он проявится не сразу, а когда рассосутся накопленные материальные запасы. Это произойдет примерно через один-полтора квартала. Во втором квартале этого года стоит ожидать всплеска потребления на фоне ажиотажного спроса, а значит, падение пока не проявит себя в полной мере в статистике», — пояснил РБК замдиректора центра Валерий Миронов. Наиболее жесткие последствия для экономики будут фиксироваться с третьего квартала этого года по третий квартал 2023 года, считает он.” (ссылка).

2. Как российские, так и иностранные эксперты предсказывают падение доллара с пьедестала главной мировой валюты (ссылка 1, ссылка 2):



Американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что страны БРИКС могут создать жизнеспособные альтернативы доллару. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Сакс предрек крах доллара и допустил создание его альтернативы в БРИКС. «Поэтому, действительно, доллар будет свергнут как преобладающая и доминирующая глобальная валюта», — спрогнозировал он.

Эксперт добавил, что считает этот процесс неизбежным, поскольку фиксирует снижение долю ВВП США и американской торговли в мировых объемах.

«БРИКС ускорит переход к мультивалютной системе. Доллар по-прежнему будет играть свою роль, но гораздо меньшую среди множества валют», — заключил Сакс.

Американский доллар является мировой валютой уже порядка 100 лет, при этом наблюдается плавная тенденция к снижению его роли в мировой торговле. Это может указывать на то, что естественный срок жизни этой валюты подходит к концу. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС, экономист Юрий Юденков.

«Все мировые валюты существуют где-то по 100 лет. Сейчас постепенно к концу подходит период доллара, это просто объективный фактор, время доллара именно в качестве мировой валюты заканчивается. Как альтернатива может рассматриваться юань, но китайцы не особенно торопятся двигаться в этом направлении», — отметил Юденков.

Он добавил, что доллар сегодня не так устойчив, как раньше, потому логичным кажется постепенный уход ряда мировых экономик из этой валюты. Дедолларизация, по словам специалиста, еще не набрала критичных масштабов, но общий тренд тем не менее прослеживается.

«Если 40 лет назад мировая торговля осуществлялась в долларе на 70-80 процентов, то теперь это порядка 50. Да, это все еще очень много, но видна тенденция к уменьшению. В частности, это происходит из-за того, что дедолларизацией занялась Россия, некоторые другие страны начали осуществлять расчеты в национальных валютах», — считает экономист.

Смешной момент в том, что доллар уже настолько плох, что странам БРИКС и создавать-то ничего нового не нужно, достаточно торговать в собственных валютах, если речь идёт о странах крупных, или в удобной валюте какой-нибудь крупной страны, если речь идёт о странах небольших. Инфраструктура для этого более-менее готова, проблемы переходного периода быстро решаются, возможность убивать тех, кто отказывается от доллара, США утратили. Никаких причин, кроме инерции, торговать за доллары больше нет.

3. Кратный рост торговли с Индией, будущей второй экономикой мира – одно из важнейших достижений России за последние полтора года (ссылка):

По итогам первого полугодия товарооборот России и Индии вырос в 2,9 раза — до 33,5 миллиарда долларов. <…>

Уточняется, что импорт Индией российских товаров вырос в три раза — до 31,5 миллиарда долларов. Объем импорта нефти и нефтепродуктов вырос в 4,4 раза — до 25,2 миллиарда долларов. Помимо этого, в 1,4 раза вырос импорт удобрений из России — до 1,3 миллиарда долларов.

В свою очередь, поставки в Россию продукции из Индии выросли в 1,7 раза — до 1,9 миллиарда долларов. Закупки лекарств увеличились на 4,5 процента — до 184 миллионов долларов. Также резко увеличились поставки табака — в 3 раза, ракообразных — в 2,4 раза.

Ранее стало известно, что Индия впервые за четыре года закупила у России урановую руду — в июне страна получила партию в 118 тонн на сумму 13,5 миллиона долларов.

Здесь есть небольшая проблема – мы намного больше продаём в Индию, чем покупаем у индийцев. Причём стратегическая важность поставляемых нами товаров (той же нефти и урана, которые помогают развиваться индийской энергетике) выше того, что мы покупаем у индийцев (индийского табака и ракообразных, например). В результате полутора лет такой торговли у российских компаний-поставщиков скопились запасы индийских рупий, на которые нам особо нечего купить.

Проблему решают в двух направлениях — в политическом, на уровне обмена рупий на другие валюты, и в экономическом, на уровне расширения закупок в Индии. К примеру, в Индии есть мощная фармацевтическая промышленность, есть развитый машиностроительный сектор. Многие товары, которые Россия до сих пор закупает на Западе, можно заменить на индийские.

Вражеская пропаганда заявляет сейчас, будто мы поставили в Индию кучу нефти, а взамен получили «фантики», которые нам не дают вывести из страны. Это не так. Проблема с рупией — сугубо временная. Насколько я знаю, она или уже разрешена, или будет разрешена окончательно в ближайшие квартал-два.