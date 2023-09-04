Мнение: Выпускники у Путина



Путин в гостях у Итона, 2016



Тут, кстати, как-то незаметно прошла очередная, седьмая годовщина памятного события – встречи президента РФ В.В.Путина в Кремле (!) с выпускниками Итона, знаменитой британской школы. Точнее, памятной ее назвать трудно – наоборот, о ней стараются, во-первых, не вспоминать вовсе, а во-вторых – у нее нет аналогов. Казалось бы, в 2016 году наш през положил начало славной традиции – встречаться в “День Знаний” с выпускниками самых престижных школ и вузов мира. Глядишь, в 2017 была бы встреча, скажем, с выпускниками парижской Эколь Нормаль, еще через год – Стенфорда, еще – какого-нибудь Гумбольдтовского университета…

Но нет! Традиция как-то вот прервалась, особо не начавшись. И с тех пор повис в воздухе вопрос – а что это вообще было?? Как это – выпускники Итона поехали в Москву, чтобы осмотреть Кремль изнутри, а сам российский Верховный Вождь у них был в качестве экскурсовода. А что, как говорится, так можно было?!

Но, может, у Путина просто хобби такое – водить экскурсии из студентов по собственным апартаментам? Небось, точно так же запросто к Путину в Кремль захаживают и выпускники Московского университета, Питерского университета, даже какой-нибудь ВШЭ, Бауманки, а то и, для полноты аналогии, московской школы №57?!

НИФИГА. Про встречи Путина с выпускниками МГУ, ВШЭ и вообще каких бы то ни было гражданских вузов я, честно говоря, вообще не слышал. Путин встречается (если встречается) только с выпускниками всяких “погонных” вузов – военных или МЧС. Но и выглядят они, мягко говоря, совсем не так доверительно и панибратски, как с “итонцами”.

С военными – так:

Сфотографировались в КДС – и всё, до свидания. Это были “отличники военных вузов”.

Или вот:

Это как раз “выпускники вузов МЧС” (черт его знает, что это такое). Но отношение понятно: пришли толпой – ушли толпой, “спасибо, что пустили”.

Сравните с тем, как проходило общение с по-настоящему важными гостями из САМОГО Итона:

Круглый стол! Там, поди, где-нибудь сзади и Медвед (тогдашний премьер) в роли официанта – подносит гостям прохладительные напитки. Не рычит, ядерной бонбой не грозит, ведет себя смирно и деликатно.

Впрочем, и сами итонцы – ребята непосредственные, строй не соблюдают, чувствуют себя как дома:

Ну а чего? Подумаешь, Кремль. В Кремле можно и полежать. Тем более что хозяин не против. Ты же не против, Вова?

Но сейчас, конечно, не то. Сейчас отношения с Британией у РФ до крайности обострены! Так обострены, что порезаться можно. Просто ууу-ууу, какие напряженные отношения сейчас у России с выпускниками Итона.