 

Скрытые пороки Авербуха обнаружили во время его командировки на море

04.09.2023, 20:25, Новости дня
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Недаром говорят, что лето — это маленькая жизнь. В теплые августовские деньки медийные лица старались хорошенько развеяться на год вперед. А знаменитый тренер по фигурному катанию Илья Авербух сорвал куш — отправился отдыхать к морю в командировку на фестиваль “Таврида.АРТ”.

Спортивных активностей у моря было много, поэтому профессионалам пришлось объяснять публике: что делать, если лень тренироваться. Лыжник Александр Легков и другие эксперты дали советы по мотивации и призвали народ вести здоровый образ жизни.

А вот Илья Авербух сразу выставил себя в другом неожиданном ракурсе. Об этом пишет gazetametro.ru.

Чемпион признался, что не такой, как остальные члены команды. По его словам, он не живет по канонам ЗОЖ и позволяет себе то, что у коллег под запретом. Скрытые детали своего отклоняющегося от правил времяпровождения Илья Авербух назвал пороками. Так люди обнаружили особенности звездного тренера.

“Не буду перечислять свои пороки, я скорее отвечаю за черную сторону ЗОЖ”, — выразился Илья Авербух в летней командировке. Он добавил, что общение с адептами здорового образа жизни заряжает его и побуждает присоединиться к остальным.


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