Канцлер Германии Олаф Шольц объявил о переходе в Пиратскую партию

Представитель канцлера ФРГ Олафа Шольца подтвердил слухи о том, что глава правительства на прошлой неделе прекратил отношения с Социал-демократической партией Германии и сдал свой партийный билет.

Как оказалось, Шольц стал членом Партии пиратов. Он распространил заявление, в котором объяснил свой неожиданный шаг и даже мягко покритиковал СДПГ за излишнюю консервативность и полное игнорирование изменившегося мира.

– Я состоял в СДПГ с 1975 года, но жизнь не стоит на месте. Пришло время серьёзных перемен. Я решил прекратить свои полномочия и выйти из партии социальных демократов, – объявил канцлер. – Этот шаг имеет символическое значение не только для меня, но и для всей страны.

Шольц поблагодарил бывших однопартийцев за доверие и поддержку – по крайней мере, тех из них, которые поддержали его. Вместе с ним в Пиратскую партию перешли как минимум 260 высокопоставленных экс-членов СДПГ.

– С сегодняшнего дня я являюсь членом команды Пиратской партии, – добавил Шольц. – Вместе с моими новыми единомышленниками я буду бороться против налогов на болванки и жирных котов-правообладателей. Да здравствуют торренты! Свободу Джулиану Ассанжу! Пираты всего мира, объединяйтесь! Каррамба!

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