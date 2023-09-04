 

SCMP: китаянка перегрызла противоугонный трос в магазине и украла iPhone 14 Plus

04.09.2023, 19:27, Разное
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Полиция Фуцзяньской провинции в Китае задержала женщину, которая украла с прилавка магазина смартфон iPhone 14 Plus. Уникальность этого случая заключается в том, что она использовала свои зубы, чтобы перегрызть противоугонный трос, который крепил смартфон к прилавку. Об этом пишет South China Morning Post (SCMP).

Непосредственный момент кражи был запечатлен камерой наблюдения. Женщина пришла к стенду, прикрыв рукой трос, и начала проверять его прочность с помощью укусов. Удостоверившись, что никто не следит за ней, она решительно пережевала трос до конца, положила смартфон в свою сумку и покинула магазин.

Через полчаса после ухода из магазина воровку задержали. Ей предъявили обвинение в причинении ущерба на сумму 7000 юаней, что примерно равно 95 000 рублям по текущему обменному курсу на 4 сентября 2023 года – стоимости украденного iPhone 14 Plus.

Пойманная жительница пояснила полиции, что очень хотела получить новый смартфон Apple, но его покупка была для нее недоступной по финансовым возможностям.

SCMP отмечает, что видеозаписи с камеры наблюдения магазина быстро стали вирусными в китайских социальных сетях.


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