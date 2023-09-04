28 августа — в трех карточках «Новой»
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
отсюда
—
Источник: Новая газета
Смотреть комментарии → Комментариев нет
отсюда
—
Источник: Новая газета
Смотреть комментарии → Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
04.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Итоги трех месяцев наступления ВСУ
04.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Сделка похоронена
04.09 / Мнение: О судьбе виновника всех неудач ВСУ… Награда нашла героя?
04.09 / Канцлер Германии Олаф Шольц объявил о переходе в Пиратскую партию
04.09 / SCMP: китаянка перегрызла противоугонный трос в магазине и украла iPhone 14 Plus
04.09 / Скандалы: Миллионы за магнитофон
04.09 / «Чисто петербургское убийство» – завершилось расследование крушения дирижабля графа Привалова
04.09 / Индонезия ввела «золотую визу» для привлечения инвесторов
04.09 / Лимиты льготной ипотеки в России увеличили на 1,9 трлн рублей
04.09 / Скандалы: «Ищу арбайт в Сеуле»
Политика конфиденциальности - GDPR
По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]
Поддержать проект:
ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090