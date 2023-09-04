«Чисто петербургское убийство»: завершилось расследование крушения дирижабля графа Привалова

Царская охранка и Минрепрессий завершили расследование крушения дирижабля графа Ивана Привалова в ходе полёта в окрестностях Москвы. Следствием установлено, что падение летательного аппарата произошло в результате воздействия огневым средством поражения с земли.

Глава пресс-службы министерства государственных репрессий, боярыня Ирина Зверь огласила предварительные итоги следствия.

«Если говорить прямо, то это чисто петербургское убийство, – сказала она. – По версии следствия, причиной трагедии мог стать личный конфликт представителей невского дворянства – графьёв Привалова и Мордвинова относительно права собственности на земли дирижабельного клуба. Для разрешения спора стороны обратились к услугам стряпчих. Граф Привалов из своих источников узнал, что решение фемиды будет не в его пользу».

По словам высокопоставленной боярыни, граф Привалов при помощи опричников вторгся на территорию дирижабельного клуба и, используя цифровую фомку, взломал амбарные замки и похитил денежные средства графа Мордвинова. Затем он угнал дирижабль и взял курс на Чернороссию.

Граф Мордвинов узнал о случившемся и для ликвидации правонарушения воспользовался услугами стрельцов, один из которых успешно поразил воздушную цель. На борту судна, кроме графа Привалова, находился один боярин и неустановленное число холопов.

«Граф Мордвинов при защите своего удела действовал в соответствии с императорским законом «О понятиях». Документ разрешает представителям одного сословия решать имущественные и финансовые споры с применением оружия», – подытожила глава пресс-службы Минрепрессий.

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