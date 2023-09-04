Индонезия ввела «золотую визу» для привлечения инвесторов

Глава миграционной службы Министерства прав человека Индонезии Силми Карим объявил о требованиях для иностранных граждан и компаний, желающих получить “Золотую Визу” в этой стране. Теперь для этого потребуются инвестиции в диапазоне от $350 тыс. до $50 млн.

Уровень инвестиций будет определять срок и условия визы. Индивидуальные инвесторы, желающие получить пятилетнюю визу, должны создать компанию, стоимость которой составляет $2,5 млн. Для десятилетней визы требуется инвестиция в размере $5 млн. Корпоративные инвесторы, собирающиеся получить визы для всего руководства компании, должны вложить $25 млн за пятилетний срок и $50 млн за десятилетний.

Тем, кто не планирует открывать бизнес в Индонезии, также предоставляются опции для получения “Золотой Визы”. Для пятилетней визы потребуется разместить $350 тыс. в экономике страны, приобрести государственные облигации, акции публичных компаний или открыть сберегательные вклады в местных банках. Десятилетняя виза будет доступна при инвестиции в размере $700 тыс.

Эти изменения в политике визовых условий подчеркивают стремление Индонезии к привлечению качественных иностранных инвесторов. Силми Карим также отметил, что такая практика уже успешно реализована в других странах, включая США, Канаду, ОАЭ, Ирландию, Германию, Новую Зеландию, Италию и Испанию, и она должна поспособствовать укреплению экономики Индонезии.