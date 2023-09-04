 

Лимиты льготной ипотеки в России увеличили на 1,9 трлн рублей

04.09.2023, 18:10, Разное
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Правительство Российской Федерации увеличило лимиты для предоставления льготной ипотеки по основным государственным программам на общую сумму 1,9 трлн рублей. Соответствующее постановление было опубликовано на официальном сайте правительства.

Лимит по программе “Дальневосточная ипотека” с процентной ставкой 2% был увеличен с 450 млрд до 1,3 трлн рублей, а “Семейная ипотека” с процентной ставкой 6% – с 3,1 млрд до 3,4 млрд рублей.

Также лимит по программе “Льготная ипотека на новостройки” с процентной ставкой 8% был увеличен на 500 млрд рублей, достигнув общей суммы в 5 трлн рублей. Лимит по программе “Ипотека для IT-специалистов” с процентной ставкой 5% повышен с 240 млрд до 500 млрд рублей.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин выразил опасение, что лимиты для льготной ипотеки на новостройки могут быть исчерпаны. Однако президент Владимир Путин заверил, что программы льготного кредитования будут продолжены.

В середине июня компания “Этажи” сообщила, что лимиты для льготной ипотеки в РФ приближаются к исчерпанию.


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