Скандалы: «Ищу арбайт в Сеуле»

Как мигранты из России зарабатывают на корейских заводах

Южная Корея стала популярным направлением для миграции россиян задолго до начала конфликта на Украине, а в некоторых регионах страны уже образовались большие русскоязычные диаспоры. В отличие от Европы или СНГ, куда утекали из РФ в основном квалифицированные кадры, Корея принимала у себя тысячи разнорабочих.

Чем страна привлекает трудовых мигрантов, как им там живется и планируют ли они возвращаться домой — в материале «Компании».

Корейская мечта

На подработки в Южную Корею едут тысячи выходцев из стран СНГ. Например, в пандемийном 2020 году Узбекистан, Россия и Казахстан вошли в десятку лидеров по «поставкам трудовых мигрантов. Их привлекают высокие зарплаты и уровень жизни в Корее, которая занимает 14-е место в рейтинге экономик мира по ППС ($2,59 трлн). Минимальная заработная плата в стране составляет 9620 вон в час (примерно $7,3), а в месяц — около 2 млн вон ($1520).

В прошлом году в Корею приехали работать около 88 тыс. иностранцев, а общее число мигрантов достигло 1,12 млн человек. Данных, сколько въехало россиян, нет, но поток начал расти в 2016 году. До этого Москва и Сеул ввели безвизовый режим для краткосрочных поездок: россиянам можно находиться на территории республики до 90 дней в течение полугода.

Иностранцу без высокой квалификации нужно получить специальную визу, чтобы работать в Корее легально. Самая распространенная E-9 доступна для граждан 16 развивающихся стран, включая Узбекистан и Кыргызстан, РФ в этот список не входит. Россияне могут претендовать всего на несколько типов виз, позволяющих работать, — это H-2 и F-4 (для этнических корейцев), G-1 (для желающих получить статус беженца) и так называемая брачная виза. Поэтому многие наши соотечественники работают в Корее нелегально.

«Я чаще встречаю англоговорящих специалистов, а русскоязычные, как правило, трудятся на стройках, заводах или в отелях. Большинство работает нелегально несколько лет, а потом вылетает с депортацией. Некоторые подают на визу G-1, ждут решения, а после отказа судятся и опять ждут», — рассказывает Надин Ким, этническая кореянка, которая переехала в город Ансан из Приморья пять лет назад.

Сейчас в Корее находятся около 400 тыс. иностранцев, работающих в стране незаконно. Местные власти регулярно проводят зачистки и депортируют тысячи нарушителей, а к 2027 году планируют сократить число нелегалов вдвое. Депортированным повторно въезжать в страну запрещается, но мигранты продолжают рисковать — все-таки заработок значительно выше, чем на родине. Обычно разнорабочие в Корее получают от 3 млн до 4 млн вон в месяц ($2250–3000).

«Кто-нибудь может объяснить, что такое чаноб?»

Жизнь мигранта в Корее сильно отличается от того, какой страна видится в дорамах, говорит Надин. «Подъем примерно в 05:30, на дорогу еще около часа, а дальше работа до 20:30 и обратно домой. Так по кругу», — описывает свои будни девушка. Надин работает на заводе по производству коллагеновых масок и патчей в Ансане и получает оклад примерно в 2 млн вон ($1500), а также оплату за сверхурочные часы и работу по субботам. Также есть различные бонусы.

Ансан находится в провинции Кенгидо — это основная точка притяжения трудовых мигрантов, самый густонаселенный регион страны (1,3 млн человек) и важный промышленный центр. Здесь много русскоязычных жителей. Не только из-за приезжающих работать иностранцев, но и ввиду большого числа этнических корейцев, которые при советской власти были депортированы в Среднюю Азию, а потом перебрались на историческую родину. Поэтому в Ансане легко ориентироваться, даже не зная местного языка, говорит Надин.

В Telegram-каналах, где публикуют объявления с вакансиями о работе в Корее, можно встретить десятки предложений в день для русскоязычных в Кенгидо. Например, в Хвасоне требуется девушка для сборки фильтров для кондиционеров — 10 тыс. вон в час. В Ансане на заводе по производству корпусов для электроники мужчинам платят 9,7 тыс. вон в час.

В объявлениях часто встречаются слова на корейском, например, «чаноб», «чуган» и «яган». В паблике «ВКонтакте» пытались разобраться, что они означают. Один из пользователей пояснил, что в переводе на русский это «переработка», «дневная смена» и «ночная смена».

Еще немного корейского рабочего сленга:

Арбайт — однодневная работа

Чуча и вольча — недельный и месячный бонусы

Чурип — сборка пластика

Сачуль — плавление изделий из пластика или алюминий

Кадиге — работа грузчика

Кабуль — аванс

Ильтан — оплата в конце смены

Трудности перевода и не только

В число популярных среди россиян мест проживания входит также Инчхон — большой портовой город у Желтого моря. Там тоже много выходцев из стран СНГ, рассказывает Миша, который перебрался в Корею из Екатеринбурга полгода назад. Сам он живет в Асане (провинция Чхунчхон-Намдо). «Работаю на заводе шесть дней в неделю по 11 часов (в субботу по восемь). Зарплата — $2000 в месяц. На аренду уходит $220, на питание еще $300. Живу один, поэтому хватает», — делится он.

Южная Корея стабильно входит в десятку самых дорогих для жизни стран мира. В среднем ежемесячные траты для одного человека (без учета аренды квартиры) в Сеуле могут составлять 711 тыс. вон ($540), в Пусане — 690 тыс. ($524), в Инчхоне — 665,000 ($504). Так, оптимальным ежемесячным заработком можно считать сумму от $2000 до $3000.

В Корее есть свои тонкости с арендой жилья, включая огромные залоги. По словам Надин, его сумма может начинаться от 1 млн вон. К этому нужно прибавить деньги за саму аренду и коммуналку. «У меня не очень дешевое жилье, мне нравятся большие окна в квартире, поэтому пришлось переплатить. Договор на аренду обычно здесь подписывают сразу на один или два года. За преждевременный выезд обычно удерживают неустойку», — рассказывает собеседница.

«Я в Корее временно, поэтому не со всеми трудностями столкнулся в полной мере, — продолжает Миша. — Такими, как регистрация, оплата госстраховки и другое. А так, трудности здесь в пределах нормы. Сложности есть, например, в общении с местными: корейцы слабо говорят на английском, приходится учить их язык. Но уровень жизни, конечно, повысился».

По словам Миши, работа на стройках и заводах — это примерно 70% всей доступной для россиян работы. Но если есть знание языка, будет возможность зарабатывать больше, считает он. По мнению Надин, приезжие могут получить образование в Корее и пробовать найти работу получше, но это страна с жесткой конкуренцией, которая начинается еще с детсада.

«Рутина. Слишком все однообразно, узкий круг общения по сравнению с домом, не очень понятные вкусы в еде — вроде бутерброда с ветчиной и клубничным джемом. Планирую уезжать», — добавляет Надин.

Ануш Алексанян

Оригинал материала: “Компания”