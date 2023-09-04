MyDrivers: в КНР могут оштрафовать на 2,7 млн руб. за раннюю активацию iPhone 15

Китайские ретейлеры уже начали получать новые iPhone 15, однако работники магазинов не могут их активировать и распаковывать. Издание MyDrivers сообщает, что за нарушение этого правила грозит значительный штраф. На коробках с устройствами присутствуют пломбы, на которых указано, что активация iPhone недопустима до 13 сентября 2023 года, 08:01 по местному времени, то есть, до завершения официальной презентации Apple. Нарушителей могут обязать уплатить штраф в размере 200 тысяч юаней, что примерно равно 2,7 миллионов рублей по текущему обменному курсу на 4 сентября 2023 года.

Это мероприятие, как утверждают журналисты MyDrivers, стало результатом жесткой конкуренции на рынке высококлассных смартфонов в Китае, особенно в контексте противостояния с Huawei Mate 60. Apple рано отправила устройства ретейлерам, чтобы завоевать покупателей сразу после анонса.

Серия iPhone 15 будет официально представлена 12 сентября 2023 года в 20:00 по московскому времени. Ожидается, что Apple также представит новые модели Apple Watch и AirPods вместе с смартфонами.