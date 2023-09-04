 

MyDrivers: в КНР могут оштрафовать на 2,7 млн руб. за раннюю активацию iPhone 15

04.09.2023, 16:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Китайские ретейлеры уже начали получать новые iPhone 15, однако работники магазинов не могут их активировать и распаковывать. Издание MyDrivers сообщает, что за нарушение этого правила грозит значительный штраф. На коробках с устройствами присутствуют пломбы, на которых указано, что активация iPhone недопустима до 13 сентября 2023 года, 08:01 по местному времени, то есть, до завершения официальной презентации Apple. Нарушителей могут обязать уплатить штраф в размере 200 тысяч юаней, что примерно равно 2,7 миллионов рублей по текущему обменному курсу на 4 сентября 2023 года.

Это мероприятие, как утверждают журналисты MyDrivers, стало результатом жесткой конкуренции на рынке высококлассных смартфонов в Китае, особенно в контексте противостояния с Huawei Mate 60. Apple рано отправила устройства ретейлерам, чтобы завоевать покупателей сразу после анонса.

Серия iPhone 15 будет официально представлена 12 сентября 2023 года в 20:00 по московскому времени. Ожидается, что Apple также представит новые модели Apple Watch и AirPods вместе с смартфонами.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.09 / Скандалы: «Ищу арбайт в Сеуле»

04.09 / Мнение: Самый лучший день

04.09 / Что произошло с лицом Климовой? – Хирург разводит руками

04.09 / Международный союз сионистских СМИ лишил аккредитации радиостанцию «Эхо мацы» за проведение эфира в субботу

04.09 / Мнение: Париж без электросамокатов, минимальные цены на вейпы и рост ввоза вина в Россию

04.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Моя миссия, если я добьюсь успеха, заключается в том, чтобы уничтожить славянство

04.09 / Мнение: О цифре дня… Сколько «тырят» в Киеве на конфликте с Россией?

04.09 / Скандалы: С еврейским уставом

04.09 / Нутрициолог Строков рассказал о пользе и вреде хлеба

04.09 / Мнение: Ручонки коротки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика