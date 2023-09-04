 

Мнение: Самый лучший день

04.09.2023, 16:40, Разное
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Версия от Жоры Крыжовникова – того самого бессмертного хита, про который я на днях писал. Исполняет его жена на велосипеде (увы, бывшая). Эх, хороша! Стихи, как нам тут сообщили, Джохан Поллыевой (спичрайтерши у Ельцина и потом у Путина). Стихи так себе, но Матвиенко их как мог облагородил.

Фон Триер и тут побывал – картинка в его честь. Жора и у народа руку на пульсе держит, и про новейшие тенденции мирового кино в курсе.

Источник: Размышления вольного социолога


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