Мнение: Самый лучший день

Версия от Жоры Крыжовникова – того самого бессмертного хита, про который я на днях писал. Исполняет его жена на велосипеде (увы, бывшая). Эх, хороша! Стихи, как нам тут сообщили, Джохан Поллыевой (спичрайтерши у Ельцина и потом у Путина). Стихи так себе, но Матвиенко их как мог облагородил.

Фон Триер и тут побывал – картинка в его честь. Жора и у народа руку на пульсе держит, и про новейшие тенденции мирового кино в курсе.