 

Что произошло с лицом Климовой? – Хирург разводит руками

04.09.2023, 16:36, Разное
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В погоне за красотой многие звезды шоу-бизнеса перекроили лицо и об этом пожалели. Изменения сразу заметны, если глаза перетянуты в разные стороны, а мимика нарушена. Однако бывают и иные ситуации, когда не все слишком печально В беседе с журналистами пластический хирург рассказал, на что решилась ради привлекательной внешности Екатерина Климова.

По словам врача Владимира Плахотина, актриса пыталась преобразиться путем популярной косметологической процедуры — инъекций ботокса в лоб. Что касается других эстетических манипуляций, хирург разводит руками. Он сомневается, что Екатерина Климова имела дело с контурной пластикой, хотя признает, что выглядит актриса отменно.

Что произошло с лицом звезды? Поклонники в шоке: она будто законсервировалась! На пятом десятке лет брюнетка стала даже краше прежнего. При этом эксперт уверенно заявляет, что к нашумевшей в мире шоу-бизнеса хирургии Екатерина Климова не прибегала.

Врач отмечает: роль играет генетика и образ жизни. Выполнение физических нагрузок и корректировка рациона питания сказывается на красоте. Однозначно, Екатерина Климова хорошо постаралась, раз теперь вызывает весьма эмоциональные и частые пересуды.


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