Мнение: Париж без электросамокатов, минимальные цены на вейпы и рост ввоза вина в Россию

1. В Париже, который урбанисты ставили нам в пример инновационного подхода к развитию городской инфраструктуры и транспорта, с 1 сентября запретили аренду электросамокатов (кикшеринг). Таково оказалось волеизъявление парижского народа, до крайности уставшего от бесконечных истязаний и издевательств со стороны властей Франции. Запретить Макрона и провозгласить независимость от США парижане не могут. Выместить гнев на самокатах — вполне (ссылка):



В Париже, согласно итогам городского референдума, с 1 сентября будет запрещена аренда электросамокатов. Об этом пишет французская газета Sud Ouest.

В ходе проведенного 2 апреля голосования 89 процентов принявших в нем участие парижан выступили за введение соответствующего запрета. Отмечается, что причиной проведения референдума стали многочисленные жалобы на разбросанные по всему городу самокаты.

Если бы подобные референдумы провели в крупных городах России, вероятно, результат был бы тот же. В Москве, например, согласно опросу 65% поддерживают запрет кикшеринга (ссылка).

Российские власти пока что относятся к электросамокатерам милостиво. Об их полном запрете речь не идёт — максимум, что предлагают, обложить электросамокаты налогом, а их пользователей заставить учить правила дорожного движения и получать права.

Лично моё мнение не изменилось. Хоть электросамокаты и лучше, чем громоздкие велосипеды, однако всё же стоило бы оставить тротуары для пешеходов, а проезжую часть — для крытых машин.

2. Российские власти взялись за рынок вейпов. Возможно, теперь его будут регулировать столь же плотно, как и рынок традиционных сигарет (ссылка):



В России с 1 сентября установлены минимальные цены на вейпы и жидкости для таких устройств, соответствующий законопроект об этом был подписан в апреле президентом Владимиром Путиным.

Пороговые значения стоимости будет определять правительство России, также кабмин сможет определять перечень добавок и веществ, которые делают жидкости для вейпов более привлекательными и усиливают никотиновую зависимость. В дальнейшем оборот продукции с такими добавками будет запрещен.

Минздрав уже начал составлять список ароматизаторов никотинсодержащей продукции. Продажи вейпов с ними будут ограничены с 1 марта 2024 года, говорится в проекте постановления правительства. Под запрет попадет продажа электронных сигарет с разнообразными фруктовыми, овощными, пряными, сладкими и витаминными вкусовыми добавками, а также вейпов, содержащих солевой никотин.

Что же, этого следовало ожидать. Цикл стандартный: вещество легально, но вредно, общество возмущается, законодатели в итоге принимают ограничение или запрет, вещество загоняют в рамки ограничений… иногда несуразно жёсткие. Кстати, было много шуток про вейпы и школьников. Но нет — вейпы депутаты уже ограничивают, а донат и радугу в компьютерных играх — ещё нет. Получается, что вейпы гораздо понятнее среднему депутату, чем компьютер или смартфон.

3. Россия ограничивает импортными пошлинами ввоз вина из западных стран, чтобы создать благоприятные условия собственным виноделам. Однако пока что поставки вражеского алкоголя только растут (ссылка):

Импорт всех вин в Россию в июле, за месяц перед повышением пошлин на вина из недружественных стран, превысил 45,5 млн л без учета ЕАЭС, став рекордным месячным показателем за 2023 год, следует из имеющихся у “Ъ” данных участников рынка. Относительно июня объем поставок вырос примерно на 17%, а к июлю 2023 года — на 46%. За январь—июль этого года импорт всех видов вин в Россию увеличился на 42% год к году, примерно до 251 млн л.

С 1 августа и до конца 2023 года импортные пошлины на вина из недружественных стран, к которым правительство РФ относит всех членов ЕС, США, Австралию и т. д., повышены с 12,5% до 20%, но не менее $1,5 за 1 л. Наибольший прирост импорта перед повышением пошлин пришелся на Италию. В июле ввоз вина из страны вырос на 56,6% относительно июня и на 65% год к году, до 17 млн л. В результате по итогам января—июля 2023 года страна вернулась на первое место среди поставщиков тихих вин в Россию с 35,17 млн л, немного опередив Грузию, откуда было ввезено 35,14 млн л.

Рост импорта вина говорит о том, во-первых, что санкции или дырявы, или неработоспособны. А во-вторых, не так уж плохо живут россияне, раз вместо флакончика бояры и варёного ежа наши граждане могут позволить себе закусывать швейцарским сыром итальянское вино.