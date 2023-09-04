Скандалы: С еврейским уставом

Российская медицина по израильским ценам

Полгода назад на сайте нашего издания вышел материал, посвященный деятельности частных медицинских компаний на российском рынке и специфике оказания ими услуг по лечению пациентов. Редакция разбиралась в вопросе на примере Хадасса Медикал Сколково, которая по словам своего руководства позиционирует себя как единственное в России зарубежное медицинское учреждение, работающее по федеральному закону «О международном медицинском кластере», а также как официальный филиал госпиталя Hadassah в Иерусалиме, чьи специалисты осуществляют деятельность по протоколам, принятым в Израиле.

Слово протокол в данном случае может говорить об интенсивном обмене информацией между российскими и израильскими специалистами для более качественного оказания медицинских услуг.

В своем ответе на нашу публикацию представитель клиники Александр Каневский подчеркивал, что «филиал Hadassah в Сколково – это флагманская клиника большой группы компаний «Медскан»… основателем которой … является член правления РСПП Евгений Туголуков, а стратегическим партнером клиники является АО «Русатом Хелскеа». Редакция приняла доводы Александра Каневского, после чего сочла данную тему безынтересной для продолжения с точки зрения журналистики.

Вместе с тем, в израильском издании «Детали» недавно вышел материал (доступен для чтения с VPN), в котором его редакция разбиралась в идентичной теме, только с другой стороны – журналист выяснял какие израильские клиники продолжают работать в России и по каким причинам, а также сравнивал качество оказываемых медицинских услуг в Израиле и в российских представительствах. Журналист высказал мнение, что на сегодняшний день, по его данным, в России продолжают свою работу всего два медицинских центра, которые ассоциируют себя с Израилем. Это Тель-Авивский Сураски (Ихилов) и, действительно, Hadassah Medical Moscow в Сколково.

На первый взгляд, ничего нового издание не рассказало – как мы можем судить, оба указанных медицинских центра в Москве предоставляют услуги по ценам примерно в три-четыре раза выше средних на российском рынке, а персонал клиник в подавляющем числе состоит из российских (то есть – «русскоязычных», как их называют представители медцентров) специалистов. К примеру, журналист пишет, что в Хадасса из 238 перечисленных на сайте специалистов лишь 37 врачей – израильтяне, однако, если верить упомянутой статье израильского СМИ, квалификационные требования к этим врачам соответствуют российскому, а не израильскому стандарту. Проще говоря, что же получается? Если пациент попал на прием к одному из немногочисленных израильских врачей, работающих в Хадасса, то лечить его все равно будут по отечественным стандартам? За которые пациент просто заплатит в несколько раз больше чем в любой российской клинике? Разница в стоимости первичного приема в российской клинике и клинике с израильским названием может отличается примерно в 4 раза. Эти моменты оставили нам больше вопросов, чем дали ответов.

Журналист издания Детали Израиль созвонился с медцентром Хадасса в Сколково, и его представитель, если верить информации от издания, заявил, что клиника при лечении пациентов применяет международные стандарты, которые «юридически они все соблюдены». Что касается врачей-израильтян, то, по словам сотрудницы клиники, израильские специалисты время от времени приезжают «по расписанию», и каждый подобный приезд анонсируется на основном сайте центра. Стоит отметить, что в России, как и везде, люди болеют каждый день, а вот приезд одного из израильских врачей в клинику Хадасса, судя по всему, происходит примерно раз в два с половиной месяца. И не факт, что по интересующему большинство пациентов профилю. К примеру, в августе в Россию на два дня приехал признанный эксперт в области эндопротезирования суставов Врач-ортопед, врач высшей категории Алекс Калганов.

По словам оператора Хадасса, у пациентов также есть возможность получить онлайн-консультацию у израильского врача по видеосвязи, перед которой у пациента в России берутся медицинские анализы, которые отправляются в Израиль, и затем организуется онлайн-прием.

Стоимость такой процедуры оценивается не менее чем в 650 долларов США, если верить нашим Израильским коллегам, оформляется такая консультация как дополнительные услуга изначально, не входящая с стоимость лечения. То есть каждый совет от израильского врача, который будет дан по Скайпу или Зум, обойдется человеку в круглую сумму. Наверное, немаловажно отметить, что одним советом-консультацией большинство пациентов, особенно с серьезными заболеваниями, вряд ли обойдется. Также стоит отметить, что представитель клиники Хадасса признал, что анализы и результаты проб пациентов отправляются для оценки представителям другого государства, после чего «израильский врач не ставит диагноз, но дает общие рекомендации по лечению» на основе полученных данных.

По словам российского эксперта в области медицины, исполнительного директора Российского общества онкоурологов, президента фонда «Вместе против рака», Баходура Камолова, подобные методы работы с пациентами – это всего лишь маркетинг и не более чем «Самая обычная консультация, которую можно получить у российского доктора». «В медицинском центре Hadassah Medical Moscow врачей из израильской «Хадассы» не наблюдается, – рассказал Баходур Камолов. – Там все ребята-онкологи из других московских клиник, основной костяк – из Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Блохина. Все врачи российские. Может, кто-то и есть с двойным гражданством, но все получили российское образование». Применение иностранных препаратов также сильно затруднено из-за того, что соответствующее законодательство до конца не урегулировала необходимые разрешения на использование зарубежных препаратов. Поэтому по словам Камолова, «по сути, это обычная российская» клиника и Хадасса ничем не отличается от другой хорошей российской клиники и не имеет по словам эксперта по факту никаких преференций.

Израильская пресс-служба медицинского центра Хадасса косвенно подтвердила выводы израильского СМИ, отметив в своем официальном комментарии, что медицинский центр Хадасса в Москве осуществляет свою деятельность в Москве, но сотрудничество этот носит лишь «гуманитарный характер в связи с лечением онкологических и неизлечимых больных». Термин «гуманитарный характер», разумеется, можно трактовать широко, однако из подобного комментария может следовать, что израильская клиника не имеет никакого отношения ко всем направлениям медицинской помощи кроме онкологии, а в рамках данного направления, получается, выполняет услуги хосписа, а не медицинского учреждения полного цикла. Опять же подчеркнем, что подобные выводы можно сделать если рассматривать клинику как филиал зарубежного медцентра. Однако, даже по словам российских экспертов, в Хадасса представлены квалифицированные отечественные врачи.

Также израильское СМИ обращает внимание еще на одну значимую деталь – на сайте московского представительства Хадасса, как утверждают Детали, существует возможность получить российскую справку, которая называется «форма 989-н». Согласно сайту, это «медосвидетельствование для оформления справки об отсутствии противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну». Именно такие справки обязаны оформлять российские чиновники очень высокого уровня для оформления допуска к секретной информации и военной тайне. Принимая во внимание сложную мировую обстановку, остается не до конца понятным какую информацию Хадасса в формате онлайн формате может отправлять в Израиль, а какую нет. И есть ли факты отправки информации по исследованиям в рамках «формы 989-н». Напомним, что Хадасса представлена всего в трех странах – России, Израиле и Украине, где представители клиники публично подвергают критике действия России.

По словам представителя клиники Александра Каневского, московское представительство Хадасса – это пионер в решении такой важной социальной задачи, как получение помощи от зарубежных медицинских специалистов на территории России. Однако все, даже самые правильные и эффективные проекты, реализующиеся «с нуля» могут быть обречены на ошибки. Которые в отдельных случаях могут очень дорого стоить.

Особенно с учетом враждебности внешнего окружения, которое, по словам высшего руководства страны, неоднократно

Никита Иноземцев

Оригинал материала: “Наша Версия”