Нутрициолог Строков рассказал о пользе и вреде хлеба

Хлеб – одно из наиболее популярных и любимых блюд в Германии. Многие его употребляют в ежедневном рационе, но другие избегают его по различным причинам, будь то ради здоровья или желания похудеть. .

От булочек на завтрак до вечерних сэндвичей, хлеб является настоящим универсалом и одним из самых популярных продуктов в России. В среднем, на душу населения приходится около 21 килограмма хлеба в год, что эквивалентно трём-четырем ломтикам в день.

Эксперты рекомендуют определенное количество углеводов в день, и это количество зависит от вашего роста и активности. Они советуют потребление углеводов, эквивалентных четырем-шести ломтикам хлеба, но это включает в себя и другие зерновые продукты, такие как картофель, рис или макароны.

Несмотря на популярность, хлеб стал предметом спора. Низкоуглеводные диеты и непереносимость, включая целиакию, могут привести к исключению хлеба из рациона. Но не все, кто испытывает дискомфорт после употребления хлеба, обязательно страдают от непереносимости глютена.

Многие виды хлеба содержат пшеницу, что может вызвать боли или метеоризм, особенно у людей с синдромом раздраженного кишечника. Врач-нутрициолог Игорь Строков время выдержки теста перед выпечкой имеет важное значение для последующего комфорта.

Пшеничное тесто содержит специфические сахара, известные как FODMAP (ферментируемые олиго-, ди- и моносахариды и полиолы). Эти сахара плохо перевариваются в тонком кишечнике, что может вызвать образование неприятных газов.

Выбор хлеба также имеет значение. Продукты из белой муки, такие как тосты или круассаны, содержат мало клетчатки и могут вызывать резкие колебания уровня сахара в крови, что способствует появлению чувства голода и перееданию. В то время как цельнозерновой хлеб более здоровый выбор, поскольку он богат клетчаткой, которая способствует быстрому появлению чувства сытости и продлевает ощущение сытости.

Исследования также показали, что ежедневное потребление 48 граммов цельнозерновых продуктов связано с снижением уровня смертности на 20 процентов по сравнению с людьми, которые потребляют мало или вообще не употребляют цельнозерновые продукты.

Хлеб может иметь разные эффекты на здоровье, и выбор зависит от множества факторов, включая вашу индивидуальную чувствительность и цели в питании.