 

Нет проблем с деньгами: Костомаров порадовал жену роскошным подарком

04.09.2023, 15:20, Новости дня
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В начале этого года Роман Костомаров был госпитализирован в больницу с пневмонией. Болезнь протекала очень тяжело. Он пережил несколько операций, сепсис, ампутацию конечностей. Фигурист лишился голеней обеих ног, одной кисти и пальцев на одной руке.

К счастью, молитвы близких были услышаны. Олимпийский чемпион смог выкарабкаться. Недавно его выписали из больницы. Правда, спортсмену пришлось буквально заново учиться жить после установки протезов. И рядом с ним в это непростое время жена Оксана Домина, которая и во время тяжелой болезни поддерживала супруга.

Можно предположить, что благоверной Роман Костомаров очень благодарен. И, судя по всему, решил порадовать ее после всего того, что семье пришлось пережить. Как сообщают источники, олимпийский чемпион приобрел автомобиль стоимостью пять миллионов рублей.

По всей видимости, несмотря на большие траты, связанные с лечением, у фигуриста нет проблем с деньгами. К слову, модель внедорожника выбрана не случайна, одна из функций, которыми наделено авто, сенсорное открытие дверей.

Сам спортсмен, как оказалось, не теряет надежды тоже когда-то сесть за руль.

“Пока жена будет водить”, – сообщает источник.

Несмотря на сложности с реабилитацией, Роман Костомаров уже успел выйти на лед в шоу Ильи Авербуха. А также скоро олимпийский чемпион станет спикером на форуме “Грани личностного роста”.


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