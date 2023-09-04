 

В Турции погибли четыре человека из-за наводнений вследствие ливней

04.09.2023, 12:51, Новости дня
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В Турции в выходные прошли сильные дожди, которые привели к подтоплениям в центральной части страны. Об этом сообщает VSE42.RU. В результате этого погибли четыре человека, семеро пострадали, еще несколько считаются пропавшими без вести, пишет RT.

Главное управление метеорологии предупреждало в субботу о том, что ожидаются сильные осадки во многих провинциях страны. В настоящее время продолжаются поиски отца и ребенка. Об этом сообщает Радио 1.


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