В Турции погибли четыре человека из-за наводнений вследствие ливней

В Турции в выходные прошли сильные дожди, которые привели к подтоплениям в центральной части страны. Об этом сообщает VSE42.RU. В результате этого погибли четыре человека, семеро пострадали, еще несколько считаются пропавшими без вести, пишет RT.

Главное управление метеорологии предупреждало в субботу о том, что ожидаются сильные осадки во многих провинциях страны. В настоящее время продолжаются поиски отца и ребенка. Об этом сообщает Радио 1.