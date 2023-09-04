 

“Жизнь поделилась четко пополам” – как изменилась забравшая малышей из детдома Суханкина

04.09.2023, 12:51, Разное
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Экс-солистка группы “Мираж” Маргарита Суханкина успела обзавестись армией поклонников. Исполнительница хитов “Наступает ночь” и “Музыка нас связала” любит общаться с публикой и открыто обсуждает свою личную жизнь. К слову, ни для кого не секрет, что около десяти лет назад звезда усыновила двух детей.

Пока ее коллеги по творческому цеху рассказывали трогательные истории о рождении наследников, артистка тоже мечтала стать мамой. Но врачи запретили ей по состоянию здоровья. Так, популярная певица стала примером для многих, ведь она не побоялась и взяла на воспитание из детского дома мальчика и девочку.

Неоднократно забравшая малышей Маргарита Суханкина признавалась, что ее жизнь сильно изменилась после принятого решения. Сейчас она не может представить свои будни без Валерии и Сергея. К слову, певица уже не собирает стадионы, потому что старается уделять больше времени семье. Но работать она все же продолжает, выступая на корпоративах и свадьбах.

“С тех пор, как дети появились, у меня жизнь поделилась четко пополам. Работа — это тоже ответственно. А для чего? Добыть денег, чтобы поднять детей!”, – поделилась артистка.

Кроме того, Маргарита Суханкина рассказывает, что к ней часто подходят со словами восхищения о ее поступке. Однако сама она просто благодарна своим детям. Ведь они стали для нее вдохновением и радостью в жизни.


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