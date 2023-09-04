 

Мнение: Молдова обидела «Газпром»…

04.09.2023, 9:45, Разное
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Президент Молдовы Майя Санду заявила, что международная аудиторская компания не обнаружила у страны долг перед «Газпромом» в $800 млн.

По-моему, тут попахивает не только обидой, но и унижением. Президент Молдовы де-факто обвинила Газпром в жульничестве, мол, «хотели быстро обмануть», но не вышло.

О виражах Газпрома в Молдове рассказывал еще осенью прошлого года.

Вот здесь:

И здесь:

Что дальше? Газпром прекратит поставки газа в Молдову? А выпадающие доходы покроет за счет увеличения стоимости газа для российских потребителей?

Источник: Ирек Муртазин


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