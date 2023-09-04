В App Store появился новый раздел «Приложения от Apple»

Компания Apple объявила о запуске совершенно нового раздела в своем магазине приложений, получившего название “Приложения от Apple”. Это важное событие было официально анонсировано на официальном веб-сайте компании.

В новом разделе представлены приложения, специально разработанные и поддерживаемые Apple, для устройств iPhone, iPad, Apple Watch, Mac и Apple TV. Здесь можно найти браузер Safari, мессенджер iMessage, видеоредактор Final Cut Pro и множество других уникальных приложений.

Описание нового раздела приглашает “подключаться, создавать и выполнять задачи с помощью мощных и интуитивно понятных приложений, разработанных так, чтобы быть доступными, конфиденциальными и безопасными”.

Чтобы упростить навигацию Apple разделила все свои сервисы на восемь основных категорий: “Связь”, “Креативность”, “Производительность”, “Исследование”, “Развлечения” и другие. Это позволит пользователям быстро находить необходимые приложения, соответствующие их интересам и потребностям.

Следует также отметить, что на следующей неделе, 12 сентября, Apple планирует провести большую осеннюю презентацию, на которой будут представлены новые iPhone, Apple Watch и AirPods. Инсайдеры ранее поделились информацией, что новый iPad Pro может получить рекордный объем встроенной памяти, что делает его потенциально самым мощным планшетом в мире.