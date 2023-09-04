 

Литвинова, Седокова и другие артистки возненавидели школу: почему?

04.09.2023, 7:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Взлеты
и падения в период жизни от звонка до звонка – обычное дело, но есть люди, которые
безгранично рады, что возвращаться на уроки в класс им больше не нужно. Многие
из них – известные личности. Это Рената Литвинова, Анна Седокова, Анжелика
Агурбаш, Алена Водонаева… Всех и не перечислить!

Звезда фильма “Мне не больно” еще в юности невзлюбила школьную систему. В стенах учреждения запрещали появляться с красной помадой на губах, которая казалась Ренате Литвиновой подходящей к пионерскому галстуку. Нетипичная внешность, бунтарский нрав и желание отстраниться от сверстников тоже сыграли свою роль. В итоге актриса возненавидела учебный процесс и до сих пор отзывается о школе негативно.

Анна Седокова на уроках и переменах подвергалась травле одноклассников, поскольку была дочерью учительницы и прослыла “стукачкой”. Кроме того, будущую певицу считали непривлекательной во всех смыслах. У нее не было ни друзей среди ровесников на учебе, ни поклонников противоположного пола. Ненависть к школе возникла естественным образом. Зато сейчас экс-участница группы “ВИА Гра” одна из самых популярных красавиц страны. Из “гадкого утенка” Седокова превратилась в “прекрасного лебедя”, время все расставило по местам.

Несколько иная ситуация сложилась у звезды эстрады Анжелики Агурбаш. У белорусской певицы остались крайне отвратительные воспоминания о посещении школы из-за преподавателей. По словам знаменитости, многие учителя вели себя некомпетентно по отношению к ней, отбивая интерес к получению образования. По сей день Агурбаш считает, что педагоги измываются над учениками из-за своих личных психологических проблем. И да, школу артистка возненавидела навсегда.

Бывшая участница шоу “Дом-2” Алена Водонаева критически смотрит на отечественный формат образования детей, поэтому своего сына пытается отгородить от возможных неурядиц при получении знаний. Между прочим, 1 сентября знаменитость вообще не считает праздником, а школьная пора в ее жизни – это худшие десять лет. Ничего, кроме комплексов, как уверяет звезда, школа ей не дала.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.09 / Мнение: О новостях про мобилизацию… Больным и студентам пощады не будет?

04.09 / ТАСС: Эрдоган и Путин обсудят поставки зерна в Африку при участии Катара

04.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Запорожская атмосфера

04.09 / Ученые: В Солнечной системе может скрываться планета, похожая на Землю

04.09 / Пентагон открыл официальный сайт c наблюдениями НЛО

04.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Может ли ФПИ быстро решить проблему обнаружения беспилотников?

04.09 / Мнение: Правила поведения в сумасшедшем доме

04.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Дроны с химией

04.09 / Мнение: Больной перед смертью потел

04.09 / Почему нельзя заставлять учиться?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика