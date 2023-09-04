Мнение: Правила поведения в сумасшедшем доме

В РФ очередная громкая отставка – поперли директора Института США и Канады, между прочим, постоянного участника в качестве “эксперта” в передаче “Вечер с Владимиром Соловьевым” на телеканале “Россия”. Номенклатурного работника сняли со сладкого места за… статью в “Независьке”. Пошел, типа, против “линии партии”, хотя в чем она заключается, никто точно сказать не может. Совком, в общем, уже не просто “пахнуло”, а натурально воняет. Но что же такое позволил себе директор Гарбузов, на какие скрепы посягнул?

По счастью, нам крамольную статью можно не читать; ее уже пересказал (как и положено, содрогаясь от омерзения) один из если не главных, то наиболее мерзких упырей российского агитпропа, некто Мардан. Вот его “выжимка”. Еще раз подчеркну: зетовец-“государственник” выбрал из текста, на его взгляд, самые отвратительные и “фейковые” места! Это означает, что мы, простые граждане, тем более должны впадать в экстаз отвращения от этих “абсолютно ложных” тезисов! Итак, цитата из Мардана (я только расставил недостающие знаки препинания, идеологи режима как правило малограмотны):

“Пересказывать текст долго.

Если вкратце, то

1. Россия всегда была агрессивной экспансионистской страной, и это приносило ей (и соседям, конечно) столетьями неисчислимые беды.

2. Это не вылечил даже 1991 год

3. Амбиции на то, чтобы выпилиться из американоцентричного мира – смехотворны.

4. Вся антиколониальная риторика российского руководства – это проверенный инструмент авторитарных и тоталитарных режимов, направленный на удержание личной власти.

5. Америка – великая страна (империя)! Слава Америке!

6. В России – ползучая реставрация сталинизма.

7. В России есть явный дефицит “цивилизованного и ответственного международного поведения” (МАРДАН, пересказ им Гарбузова)

Ну? Вы содрогнулись? Я, если честно, нет. Судя по пересказу, в статье изложены сплошные банальности, сколь бесспорные, столь и скучные. Что тут обсуждать? И главное – из-за чего в принципе сыр-бор, разве Независимую Газету кто-то читает? В стране давно уже никто не читает НИКАКИХ газет. Обвинять Директора Института США и Канады в том, что он своими констатациями в духе “Волга впадает в Каспийское море” кого-то там к чему-то призывает – совсем уж смешно.

Дело, по всей видимости, в другом. “Преступление” Гарбузова не в том, что он апеллировал к каким-то “здравым силам” в самой России – таких здесь в принципе нет, апеллировать не к кому. Но он продемонстрировал, что сохраняет минимально здравый рассудок и способен трезво оценивать происходящее – а вот это уже непростительно. В сумасшедшем доме нельзя держаться в уголке и читать газету – надо корчить рожи, биться с разбегу головой об стену и писать сквозь штаны прямо на пол – вот только тогда тебя примут за “своего”.

А Гарбузов пренебрег этим золотым правилом – за что и поплатился. Правда, он же и показал, что в сегодняшнем государстве РФ неприлично занимать сколь-нибудь высокие должности: потом не отмоешься. Так что по большому счету он опять прав.