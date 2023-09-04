 

Голодный енот сорвался с диеты поздней ночью – видео

04.09.2023, 2:39, Новости дня
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Страдать ради стройной фигуры он не намерен, да и как оторваться от вкусного попкорна? Енот решил полакомиться в ночи с большим аппетитом. Даже видео не смутило его во время жадного перекуса. Никаких диет, только праздник живота!

Милое животное застали на диване с упаковкой снеков. Енот с удовольствием доставал попкорн из контейнера двумя лапками и хрустел, пережевывая пищу. Видео с участием обаятельного обжоры пользуется интересом на YouTube. В комментариях народ умиляется и восторгается поведением зверька.

“Так мило”, “Я бы позволил ему выбрать фильм”, “Он больше не енот, он ведет себя как человек”, – пишут в обсуждении к ролику.


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