Скотт Риттер – НАТО готово пожертвовать жизнями тысяч украинских солдат в надежде сломать политическую волю России

Украинское командование получило требование НАТО вернуться к первоначальной тактике с использованием большого количества техники. Скотт Риттер, однако, в интервью на YouTube-канале Gegenpol указывает, что она обречена на провал в отсутствие решающего компонента — авиации. Более того, такая тактика будет стоить жизни тысячам украинских солдат, которых НАТО бросает в бой в надежде сломить политическую волю России.

МОНИК ШТЕГЕМАНН, ведущая канала Gegenpol: Под конец давайте обратимся к Украине. В прошедшую неделю главнокомандующий украинскими вооружёнными силами Валерий Залужный встретился с главой штаба обороны вооружённых сил Великобритании адмиралом Тони Радекином и американским генералом Кристофером Каволи, командующим силами НАТО в Европе. Причиной должно было стать недовольство НАТО стратегией украинского наступления. Какое влияние эта встреча оказывает на украинскую стратегию. Уже заметны изменения на поле боя?



СКОТТ РИТТЕР, бывший офицер морской пехоты США: Когда Украина и НАТО сотрудничали в создании нынешних сил контрнаступления — 12 бригад, Украина заявила, как вы понимаете, что необходимо столько-то танков, столько-то БМП, столько-то артиллерии, столько-то боеприпасов.



Это было сделано с целью превратить эти силы в комбинированную наступательную ударную группу в стиле НАТО, которая будет использовать комбинированную тактику в стиле НАТО для поражения российских оборонительных позиций. Комбинированная тактика — чрезвычайно сложный способ ведения боя. Это требует совместного действия всех элементов вооружённых сил: пехоты, артиллерии, бронетехники, авиации, средств радиоэлектронной борьбы, инженеров.



Необходимо не просто овладеть индивидуально этим набором навыков, но затем им придётся научиться объединяться и работать согласованно друг с другом. Для этого требуется колоссальная подготовка.



Вы не можете взять украинских солдат, которые проходят 21 день базовой подготовки, а затем три недели изучают комбинированную тактику, и ожидать, что они будут обладать теми же навыками, которыми обладают силы НАТО, которые, как вы знаете, провели месяцы и годы в обучении этому.



Со стороны НАТО существуют искусственные ожидания, что украинцы смогут повторить на поле боя то, чему они научились в классных комнатах. Но, как генерал Залужный указал своим партнёрам и коллегам по НАТО: вы не можете говорить о ведении войны в стиле НАТО, если у вас нет ресурсов НАТО. А главный ресурс, которого не хватает украинцам, — это авиация.



У них нет военно-воздушных сил, у них нет возможности очистить небо от российских истребителей, чтобы помешать российским вертолётам летать, чтобы перехватить российскую ПВО или обеспечить непосредственную воздушную поддержку наступающим украинским солдатам.



Таким образом, украинское контрнаступление было обречено на провал. Соединённые Штаты и НАТО контраргументировали: мы знали, что это произойдёт, и мы знали, что вы понесёте потери, но важно то, что, как только вы начинаете бой, вам нужно продолжать его, вы должны продолжать давить.

Было понятно, что нельзя будет избежать потерь. Вы знаете, что мы обучаем 60 тысяч солдат, из них 40 тысяч убиты. Я не знаю, какую жертвенность хотели от Украины. Но они продемонстрировали готовность бросить свои войска в бой.



Украина изначально заявила, что атаки с бо́льшим количеством бронетехники не увенчались успехом, что вместо массовых бронетанковых атак они вводят в бой пехоту и позволяют пехоте продвигаться вперёд через минные поля к полосам препятствий и приближаться к русским, чтобы суметь оттеснить русских. И Украина сделала это с ограниченным успехом, я имею в виду, что они также потеряли очень много людей таким образом.



Но НАТО говорит, что это слишком медленно. Вы не получите тех драматических результатов, которые вам нужны, и в то время, когда они вам нужны. Вам необходимо вернуться к больши́м атакам бронетехники.



Поэтому я думаю, мы видим сейчас, как Украина пытается сделать последнюю корректировку. В течение прошлых недель мы видели, как Украина начала массированные бронетанковые атаки, и они добились некоторых успехов, они выиграли километр здесь, два километра там, пять километров тут, но затраты непомерно высоки.



Украина вложила в эту борьбу свои последние стратегические резервы. Пока мы говорим, их уничтожают. Необходимо понять, что, когда эти резервы исчерпаются, у Украины не будет ничего, чтобы поддерживать борьбу, и любые достигнутые ими успехи будут возвращены контратакам России, которые затем отбросят Украину ещё дальше.



Это реальность украинского контрнаступления. Оно обречено на провал. Оно всегда было обречено на провал. Печально то, что НАТО допустило это. Потому что НАТО сделало это, так как они верили, что Украина сможет победить. НАТО делает это, потому что хочет причинить вред России.



Цель и задача НАТО не в том, чтобы Украина захватила Крым силой оружия, а в том, чтобы Украина нанесла РФ такой вред, чтобы у РФ закончилась политическая воля к борьбе и она добровольно ушла с территорий, включая Крым. Это принятие желаемого за действительное, этого не произойдёт, но вы знаете, когда теория встречается с реальностью на поле боя, результатом всегда являются мёртвые люди. И сейчас имеется очень много мёртвых украинцев из-за этой трагической ошибки, сделанной НАТО и правительством Украины.



МОНИК ШТЕГЕМАНН, ведущая канала Gegenpol: Спасибо большое, Скотт, за твоё время и твой интересный анализ. Мы уже в предвкушении следующей встречи.



СКОТТ РИТТЕР, бывший офицер морской пехоты США: Хорошего дня.



Дата выхода в эфир 01 сентября 2023 года.

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