 

“Сдалась”: жена Петросяна распекла сериалы с Деревянко и Янковским

04.09.2023, 0:06, Новости дня
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Молодая зазноба звездного пенсионера регулярно что-то критикует, но только не саму себя. Леди совершество реализуется как модный стилист, театрал и любительница сериалов. С последними удача не всегда улыбается. Вот и на днях Татьяна Брухунова зря потратила время на кинопроекты, которые не ей не понравились. Евгений Петросян, видимо, не успел утешить возлюбленную, поэтому она нажаловалась на картины в соцсети.

Фаворитка комика распекла сериалы “Сансара” с Павлом Деревянко и “Плейлист вололнтера” с Иваном Янковским. Оба вышли в 2023 году в соответствии с запросами массового зрителя. Однако Татьяна оказалась не в том состоянии, чтобы восхититься замыслом.

“Эти два сериала я досмотреть не смогла. Сдалась на середине. Долго, нудно, уныло. Ничего не происходит”, – подытожила Брухунова. Кроме того, жена юмориста рассекретила сериал, который ей понравился – “Два холма”. Она с удовольствием отреагировала на первый сезон и с радостью взялась за второй.. Смотрит ли с супругой сериалы Евгений Петросян, доподлинно неизвестно.

Напомним, парочка не афиширует в социальных сетях личную жизнь. Изредка комик и его суженая выкладывают совместные снимки, как бы намекая, что в семье все хорошо.


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