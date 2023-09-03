Рупор кремлевской пропаганды: “Миротворческие” планы Румынии и Польши
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Планы "миротворческой" операции войск Румынии и Польши предусматривающие в рамках "создания зоны безопасности" оккупацию части территории Западной Украины.
1. Румыния оккупирует Черновицкую область.
2. Польша оккупирует территорию вплоть до Киевской и Винницкой областей.
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Источник: Colonel Cassad
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