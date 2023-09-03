 

Рупор кремлевской пропаганды: “Миротворческие” планы Румынии и Польши

03.09.2023, 23:25, Разное
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Планы "миротворческой" операции войск Румынии и Польши предусматривающие в рамках "создания зоны безопасности" оккупацию части территории Западной Украины.

1. Румыния оккупирует Черновицкую область.
2. Польша оккупирует территорию вплоть до Киевской и Винницкой областей.

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Источник: Colonel Cassad


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