Мнение: Урановая зависимость США, удобрениевая – Германии и нефтепродуктовая – Бразилии

1. США самоотверженно боролись с русским газом и русской нефтью, чтобы в итоге крепко, на всю резьбу, подсесть на русский уран. Как верно указывает Кримсональтер, планета возвращается к норме прошлых веков. Где-то воюем, где-то торгуем, при этом одновременно и жмём друг другу руки, и изрыгаем страшные проклятья. Немного шизофреничная, но очень прагматичная политика. Что важно, куда как более выгодная в итоге для России, нежели тотальные мировые войны на уничтожение… до повторения которых, я надеюсь, американцы планету не доведут (ссылка):



США в первом полугодии купили у России в 2,2 раза больше урана (год к году), что стало максимальным уровнем за 18 лет.

Россия поставляет в США только топливо с обогащением по урану-235, которое является главной статьей “радиоактивного” импорта страны, пишет Прайм. При этом при подсчете также учитывались данные по импорту природного и обедненного урана, который США закупают у других государств.

Согласно расчетам РИА Новостей, за первые шесть месяцев текущего года США нарастили закупку урана у России в 2,2 раза — до 416 тонн урана со 188 тонн за аналогичный период прошлого года. В последний раз такие значения фиксировались в 2005 году, когда в США было ввезено 418 тонн российского топлива.

В то же время стоимость импортируемого российского урана составила $696,5 млн, что стало максимальным значением с 2002 года — более ранней статистики в разбивке по месяцам нет. За год стоимость поставок увеличилась в 2,5 раза, а доля выросла на 13 процентных пунктов — до 32%.

2. Европа, помимо урана, подсела на русские удобрения, что прямым образом связано с борьбой европейских политиков против русского газа (ссылка 1, ссылка 2):



Немецкие журналисты заявили, что, сократив закупки российского газа, ФРГ стала зависеть от российских сельскохозяйственных удобрений. Об этом сообщается в статье газеты Berliner Zeitung.

Авторы статьи отметили, что Германия избавилась от газовой зависимости от России, однако та вернулась «через черный ход». Согласно сведениям статслужбы и Ассоциации сельскохозяйственной промышленности Германии, по итогам завершившегося сезона импорт незаменимых для сельского хозяйства азотных удобрений из России увеличился на 334 процента.

Аналогичная ситуация наблюдается и по Европе в целом: в сезоне 2022-2023 Россия нарастила экспорт азотных удобрений в пять раз. По мнению представителя Ассоциации Мартина Мэя, газ и электричество достигают 80-90 процентов себестоимости минеральных удобрений.

Дешёвые российские удобрения сделали нерентабельным производство удобрений в Германии, пишет Bild.

Цена на газ в стране выросла на 40%, а стоимость произведённых удобрений в некоторых случаях — на 150%.

При этом немецкие фермеры предпочитают использовать российские удобрения, экспорт которых не подпадает под санкции, отмечает издание.

Под ударом оказалась целая отрасль: о закрытии аммиачного завода в Людвигсхафене сообщил химический гигант BASF, на очереди — азотный завод SKW Piesteritz.

Что ж, в целом такое положение дел для России очень даже выгодно. Удобрения с экономической точки зрения — это тот же газ, только в другой агрегатной форме и более выгодный для продажи. Европейцы, кстати, тоже всё отлично понимают. Но сделать ничего не могут, так как США не разрешают им покупать в достаточных количествах русский газ.

3. К вопросу о том, чем отличаются развитые нефтедобывающие страны от менее развитых. В дружественной Бразилии полно собственной нефти, однако страна всё равно вынуждена закупать нефтепродукты у России (ссылка):

Бразилия импортирует рекордное количество российского топлива в этом месяце, укрепляя позиции Москвы в качестве главного поставщика страны.

Импорт российских нефтепродуктов вырастет с июля на 25% до примерно 235 тыс баррелей в день, свидетельствуют данные Kpler Ltd. Это намного больше, чем экспортировали США, которые раньше были главным поставщиком топлива в Бразилию.

Страна начала резко наращивать закупки в феврале, когда ЕС запретил российский импорт. Это привело к снижению цен на российское топливо, которое стало привлекательной альтернативой.

Ценовой порог для российских нефтепродуктов, таких как дизельное топливо, установлен на уровне $100 за баррель. По оценкам Kpler, покупка российского дизеля снизила цены на импортируемое Бразилией топливо на $10-15 за баррель.

C тех пор, как ограничение вступило в силу, Бразилия стала вторым по величине покупателем российского дизельного топлива в мире, уступая только Турции.

Добыча и переработка нефти в современном мире — это высокие технологии. Не такие яркие, как космос, но значительно более продвинутые. У России, что характерно, нужные технологии есть.