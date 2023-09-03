Мнение: О внезапном воскрешении Евгения Пригожина… И правда не ждали?

Российский «человек сложной судьбы» Евгений Пригожин не перестаёт удивлять и после августовской катастрофы частного джета Bombardier в небе над Псковщиной. Хотя на скромном питерском кладбище появился уже и деревянный крест со знакомой многим фотографией. Однако же как бы «посмертное» видео из Африки с живым и здоровым кремлёвским поваром не могло не вызвать вопросов.

Короче, народ «не верит». И самое удивительное… насколько большая часть народа — не верит.

В результате опроса тг-канала BRIEF (73,2 тыс участников), 58% считают, что Евгений Пригожин погиб или скорее погиб, чем жив. Но 14% убеждены,что Пригожин жив. А 12%, что он скорее жив,чем мёртв. То есть, не меньше четверти россиян допускают «инсценировку». Аналогичное мнение подтверждает и соцопрос иноагента «Левады», по результатам которого выяснилось, что 16% россиян считают «повара» живым.

Ещё интереснее — «версии» его гибели.

Но дьявол кроется в деталях.

Разумной и «естественной» версии о трагической случайности чаще придерживаются те, кто слышал об этом событии без подробностей (29%), люди старшего возраста – 55 лет и старше (31%), те, кто доверяет телевидению, как источнику информации (35%) и те, кто одобряют деятельность президента (29%). В причастность властей прежде всего верят те, кто много слышали о событии (28%), кто доверяет интернет-изданиям (30%), телеграм-каналам (28%) и социальным сетям интернета (25%) в качестве источников информации. А также те, кто не одобряют деятельность президента (46%). Молодёжь (18-24 года) чуть меньше верят в версию о теракте западных спецслужб (9%), чем опрошенные других возрастов (14-16% в прочих возрастных группах). Среди людей среднего возраста (25-39 лет) каждый пятый (21%) верит в то, что Евгений Пригожин сам подстроил катастрофу, а на самом деле жив.

Что ж записной тролль и глава «Фабрики троллей» такое одобрил бы. Но эти результаты красноречиво показывают состояние умов в российском обществе.

Получается, самые здравомыслящие — те, кто «смотрят телевизор», и те, кто «на #пенсии». А прогрессивные-молодые-продвинутые, презирающие «зомбоящик» и доверяющие соцсетям с телеграммами, больше всего склонны к откровенной конспирологии. Ну и за/противо «путинцы» отдельно доставляют: «борцы с Режимом™» — те ещё конспиролухи.

Неожиданно, правда?

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