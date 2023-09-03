Мнение: Письмо: “Как так получилось, вот этот перевертыш”

Как получился перевертыш, автор спрашивает.

Перевертышем она называет инверсию значимости.

Как получилось, что дисбаланс перевернулся, и сначала ее значимость для партнера была больше, чем значимость партнера для нее, а потом стало наоборот и дисбаланс все больше растет?

Этот вопрос многих волнует и ответ на него всегда один и тот же.

Уменьшается ваша значимость от ваших векторов сливов, значимость партнера растет от ваших векторов косяков.

Векторы слива – это любые ходы, в которых партнер видит ваше неуважение к себе.

Векторы косяков – это любые ходы, в которых вы показываете ваше неуважение к партнеру.

Компенсируются векторы слива действиями на пользу вашего самоуважения.

Многие это интуитивно понимают, но компенсировать векторы слива пытаются векторами косяков, демонстрируя неуважение к партнеру. От этого значимость его больше растет, а собственная значимость уменьшается, потому что от роста значимости партнера множатся векторы сливов. И дисбаланс становится больше.

Давайте внимательно посмотрим на это в письме.

vesta_1212_l

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Пишу и надеюсь на чудо, что Вы увидите письмо и возьмете на разбор. Хотелось бы понять, что делать дальше. Как закрыть эту историю и идти дальше.

Мы 46, ему 43. Познакомились на СЗ больше полугода назад. Сразу же понравилось общение, как будто мы на одной волне. Когда через несколько дней зашла речь о встретиться, он сказал, что узбек (а я русская). Я честно раньше по фоткам даже не думала, хотя видно, конечно, что не русский. Я решила все равно познакомиться, хотя это было для меня непривычно. Через несколько свиданий стали встречаться.

(Было бы лучше, если бы автор сделала акцент на том, что герой мигрант, не имеет гражданства в ее стране, где он сейчас живет. Это действительно существенный минус его ОЗ, а вот национальность – совсем нет. Когда вы делаете акцент на национальности, которая не имеет к ОЗ никакого отношения, возникает вектор косяка, даже если вам кажется, что это никак не выражается в ваших словах и поступках. Кто объяснит, почему замечать реальную разницу ОЗ – не косяк, а делать акцент на национальности – косяк? И может быть кто-то понимает, как от этого ее вектора косяка начинает расти его значимость для нее?)

Первые несколько месяцев были прекрасными. Он очень классный, во всем. Настоящий мужчина, друг. Честный, прямой, трудолюбивый, мастер своего дела. Я кайфовала рядом с ним, и видела, что ему тоже хорошо. Мы встречались каждые выходные, ходили куда-нибудь в интересное место или гуляли. Мы оба работаем, плюс у меня дети. Его сын живет с мамой на его родине. Зарабатывает он раза в 2-3 больше меня. Через несколько месяцев таких встреч предложил съездить в Питер вдвоем, потом предложил сходить с моей дочкой в аквапарк. Я стала задумываться, как я скажу о нем родителям. Все-таки он узбек, не гражданин РФ. Как они воспримут, друзья, соседи.

А потом в июне он сказал, что уезжает на месяц к себе домой. Там дела, с родными надо побыть, и операцию плановую хотел сделать. Перед такси попрощался, мол все, собираюсь, пока. На следующей день я стала писать как обычно. Он не отвечал. Когда я уже стала нервничать, ответил его брат, что Дима улетел домой и будет только через месяц, телефон оставил у брата. Я была в шоке. Пару месяцев назад он тоже летал домой на пару недель, и тоже оставлял телефон брату, чтобы он контролировал рабочие вопросы. Но он тогда предупредил, а сейчас нет. И целый месяц… Потом, по возвращению он сказал, что предупреждал. Но я точно уверена, что не говорил.

Правда, через пару недель после отъезда он мне написал с телефона сына, у меня был ДР. Подарок он мне еще до отъезда подарил. И еще через неделю написал, после операции из больницы. Друг дал ему телефон и пока он был там, мы общались. Писал, как скучает.

(Вот ее векторы слива. Векторы, как минимум, диалогов мы не видим, не знаем, сколько там ее щипцов. Но сама ее обида на него за дистанцию с одновременным стремлением общаться как можно больше – уже векторы слива. Обижаться – не обязательно вектор слива, желание общаться больше – не обязательно вектор слива, а то и другое одновременно – вектор слива. Кто может это объяснить?)

Когда приехал, я сказала ему, что он меня очень обидел этим. Он сказал, что не на что обижаться. Я решила спустить на тормозах.

(Она высказала ему претензию, когда он приехал. Когда написал, побоялась высказывать, слишком боялась, что перестанет писать. Это один вектор слива, а стремление вытянуть щипцами извинения – другой вектор слива. Далеко не всякие претензии – слив, часто совсем нет. В данном случае у нее получился еще вектор косяка – наезд на него по приезду. Если вы помните, одновременный вектор слива и вектор косяка – это тупик. Выход из тупика у нее типичный “спустить на тормозах”, то есть вытеснить до поры до времени, не думать. Конечно это никакой не выход, это болото, в котором его значимость растет, а ее уменьшается, причем происходит это все вне ее фокуса)

Через пару недель все мои уехали на дачу, я осталась одна в квартире и пригласила его к себе. Ночевали вместе почти каждую ночь пару недель. Видно было, что ему сложно. Да и самой было не легко, не высыпалась. В этот период сказала, что люблю его. Он ни разу, Но иногда говорил, что обожает. Познакомила его с подругой.

(Вот итог неосознанного роста его значимости. Она делает к нему шаги паровоза, но ей кажется, что это в границах. Он тяготится вынужденными ночевками, она не считает это проблемой, ведь ей “самой нелегко”. То есть сливы продолжает “компенсировать” векторами косяков, упрекает его за то, что не выспалась. Значимость его растет еще больше, ее падает)

А через пару дней мы поссорились.

С июня меня стал напрягать вопрос формата наших отношений. До июня мне казалось, что все по-настоящему, серьезно. Последние пару недель перед ссорой я сделала много шагов ему навстречу. Не специально, так совпало. И не увидела ответных шагов. И еще подруга сказала, что конечно видит нас впервые, но ей кажется, что я люблю, а он позволяет себя любить. И в одну из ночей я спросила, а какое будущее у наших отношений. Он не задумываюсь ответил, что жениться не собирается. Я ничего не сказала, так как в принципе о женитьбе речь и не шла никогда. У меня дочке 10 лет, оба моих ребенка сложные. Еще плюс родители со мной живут. Я в принципе не задумывалась о замужестве до взросления дочери, а тем более на узбеке. А потом он сказал, что и влюбляться не хочет.

(Здесь опять она якобы не хочет “узбека”, в которого на самом деле вцепилась мертвой хваткой. То есть опять у нее косяки, наезды, критический взгляд сверху, и она пытается этим поправить свое самоуважение. Но получается обратный эффект. Он справедливо обижается, она переживает, что задела его и влюбляется сильней и сливается больше. По сути она агрессивно липнет к нему, обвиняя его и упрекая в том, что он ее раздавил и унизил. Это не векторы слива, а слив со свистом, причем под плинтус. А агрессивная манера добавляет к этому еще и векторы косяков. От чего тупик становится больше и больше. В тупике человек начинается задыхаться физически и мечется как зверь в тесной клетке)

Мы встречались уже 8 месяцев, я его люблю. А он не то что не любит, но и не хочет даже влюбляться.

Я отвернулась к стене и накрылась одеялом. Он спросил: Мне уйти?. Я ответила: Ложись спать.

Он стал одеваться. Я лежала и плакала. Старалась сдержаться, но, уверена, он слышал всхлипы. Он ушел.

Первые сутки были очень сложные. А потом легче. Я удалила всю нашу переписку. Не разрешала себе о нем думать. Пошла даже пробовать знакомиться на СЗ. Через 2 недели после ссоры у нас был запланирован сплав на байдарках. И мне очень хотелось туда съездить. Ну и плюс там было еще одно дело незавершенное у нас. В общем, через неделю я решила написать.

(Ей стало легче не потому что она отлепилась или снизила его значимость. Наоборот, его значимость подросла, ее корона тоже, обида притупилась, и ей стало казаться, что она погорячилась и все хорошо)

Я подумала, что может быть он недооценивает важность меня и наших отношений. Он мусульманин, у них другие взгляды и менталитет. Хоть и живет уже 20 лет в Москве. Ну а если нет, значит нет. В любом случае это не повод сидеть и дуться.

(Глупыша, как водится. Надо объяснить ему, что он на самом деле ею дорожит. На месте раненого Сокровища всегда растет Спасательница)

Написала ему.

Он ответил: Могла бы просто не искать причину написать. А просто написать как дела или извини так получилось.

Я: Дим, я серьезно прошу

Дима: Что так трудно сказать я соскучилась прости меня?

Я: За что ты должен меня прощать?

Дима: Гордость тебя погубит

Я: Доброе, Удивительно, но я совершенно тебя не понимаю. Как будто на разных языках говорим. И я серьезно прошу. И как дела?)

Дима: Доброе малышка. Дела в норме. Выспалась?

(Она не уточняет, чего она у него так сильно просит и выпрашивает, но это и так понятно. За неделю дистанции ее СЗ для него чуть подросла от нуля, но от нового слива опять снижается. Особенно активно снижается значимость, когда слив не рефлексируется. Кто понимает, почему?)

Дальше мы общались как обычно. Единственное, более дружески. Я тщательно старалась избегать более личных тем. А потом он был рядом с моим домом, а я в это время дома тоже и обед готовила. В общем, пригласила его зайти пообедать. Без всяких мыслей, просто раз уж я рассказала про вкусный обед, а он сказал что рядом и голодный, то неудобно было проигнорировать. Сын был дома у себя в комнате. Мы пообедали, и перед уходом он стал целовать, обнимать, закрылся в комнате и был секс. Я ничего не смогла против сказать, мне так хорошо когда он рядом.

(Ей кажется, что это она избегала личных тем, а не он. То есть ей кажется, что она немного морозится с ним, держит на дистанции, поэтому она опять запускает свой паровоз, а думает, что они сближаются взаимно. Из-за чего ее картина искажена?)

А потом, вечером, все же написала ему: Я с тобой совсем бесхарактерная. После тех твоих слов я не хочу спать с тобой. Это было как обухом по голове. Ты меня не любишь. Серьезно ко мне не относишься. Я совсем себя не уважаю( Я понимаю, почему ты не хочешь жениться. У тебя есть семья, есть жена, есть о ком заботиться. Ты сам так говоришь, так ее называешь. (Он разведен, но жену продолжает содержать и поддерживать, и называет жена.) У тебя все там есть, кроме секса. Только это ты тут и ищешь. Обычная история, как у многих. Не отвечай ничего пожалуйста. Не хочу это обсуждать. Я не хотела до поездки, чтобы не испортить. Мне очень хочется хорошо погулять и покататься. Но молчать после сегодняшнего совсем дно и малодушие с моей стороны.

Дима: Любовь это зло и предательство. Раз такие дела. Пригласи подругу на байдарку. Прощай.

(В очередной раз обнаружила свой слив и решила “компенсировать” его. Обратите внимание, очень многие именно так компенсируют сливы. Даже в подзамочных постах комментаторов я читаю подобное. Как только вы замечаете, что унизились, вы пытаетесь как-то пнуть или унизить партнера, как делает и автор. В процессе ей становится страшно и она опять сливается, говоря о своей боли и унижении. То есть сдабривая свой слив косяками и новыми сливами, многие пытаются восстановить сильную и красивую фигуру, а получается еще хуже. Слив нельзя компенсировать косяком! Не надо пытаться унизить партнера или как-то его обругать после своего слива. Косяк ваш не поднимет вас, он поднимет другого. Как она могла бы немного компенсировать слив?)

Я: И что я сделала злого? Где я тебя предала?

Дима: Я тебе что плохого сделал? Ты говоришь что я ради секса встречаюсь. Каждый раз когда мы встречаемся я трачу какую-то сумму. Если мне нужен секс я бы за эти деньги могбы на ночь снять 20 летнюю тёлку без трати времени и нервов. Ещё я просто лежалбы а она делала свою работу , мне даже не пришлось бы ей делать приятного. Так что всегда женщинам что-то не хватает.

Я: И какую сумму ты потратил вчера?

Дима: Вот видишь как ты думаешь. Я вообще никогда ещё не тратил рубля. Так что как ты говоришь я уважаю твой выбор.

Я: Не знаю что всегда и всем остальным женщинам не хватает, а мне конкретно от тебя не хватает любви. Встречаться просто потрахаться меня никогда не интересовала, и я тебе это говорила с первого дня. И ты в начале говорил иначе. А теперь вот оказывается ты даже влюбляться в меня не хочешь. Не то, что любить . Не достойна, видимо. И я не говорила, что ты мне сделал что-то плохое. И отношения у нас с тобой были идеальные, до июня. А потом какая-то фигли мигли началась. Просто я тебя любила, а ты нет и не хочешь. Я тоже уважаю твой выбор. Тем более насильно мил не будешь. Но без любви, просто на потрахаться я встречаться не могу.

Дима: Я приехал в июле и началась работа. Я ведь не могу делиться на 10 частей. Тем более в начале объекта.

На следующий день я просто скинула красивую фотку с дачи, он ответил как ни в чем не бывало. Продолжили общаться. Потом написала: Давай все же съездим на байдарки вдвоем. Я очень прошу. Он ответил: Хорошо.

Съездили прекрасно.

Потом я ему написала: Сегодня был классный день. Спасибо.

Он ответил: Понравилось? Мне больше.

И потом еще просто общались по-дружески недели три. Я практически все время была на даче, приезжала в Москву на пару дней. Раньше я обычно планировала наши встречи. У него стабильный график, а у меня то дела, то уезжаю к детям на дачу. И всегда говорила, что давай в эти дни или в эти. А теперь я просто общалась, ничего не предлагая. И не зная, что делать дальше. И скучая все больше и больше. Я очень его люблю. Просто быть рядом, разговаривать о всяком, слегка касаться его плеча своим. Знать, что с ним все хорошо. И понимаю, что шансов нет. Надо это заканчивать как-то.

Ему не понравились мои дети, они трудные и совершенно невоспитанные на его взгляд. Ему не нравится, когда я сильно отвлекаю его от работы. Он очень много работает, 6 дней в неделю. Ему не нравится, что я не люблю готовить, и вообще не хочу быть домохозяйкой. Я такая как есть. Мне нравится заботиться о нем, нравиться видеть, как ему хорошо со мной. Но кардинально я не изменюсь. Надо просто смочь разлюбить, но никак не получается. Ощущение, что каждая клеточка тела тянется к нему. А в животе при мысли о нем закручивается тугой комок. И еще у него до меня были сложные отношения. Он говорит, что очень сильно ее любил. Все делал для нее. А она сделала ему очень больно.

Вчера он написал: Не хочешь сегодня в 7 вечера встретиться. Я до 6 работаю. А завтра до 11 утра мне не надо бежать. Могу спать допоздна.

Я: Ты куда то хотел сходить? Я хотела с детьми вечером потусить, на 7 боулинг забронировала. Хотела сына вытащить из дома, но не знаю, пойдет ли он. Недавно уснул и спит(

Дима: Я хотел снять номер возле метро где мы были. И нормально отдохнуть.

Я: Ты меня просто потрахаться приглашаешь?

Дима: Если ты это так понимаешь что могу сказать. Потрахатся наверно с шлюхами молча и как я хочу бывает, это моё мнение. Если встретиться в гостиницу пообщаться и сексом заняться по твоему понятие это потрахаться тогда можно и не встречаться. Раз тебя это задело

Я: Да, меня все это очень задевает

Уже прошло больше суток. Не общаемся. И я надеюсь, я больше не напишу. Во вторник иду на свидание. Может быть получиться клин клином выбить.

(Она в эйфории, потому что ей удалось отшить его в ответ на его предложение встречи. Она опирается на мнимую гордость и свою мнимую значимость, то есть на корону. На самом же деле у нее сейчас наихудшая позиция за все ее письмо. Значимость его в максимальной динамике роста. Ее значимость чуть выше нуля, но при любом ее шаге будет динамично падать и упадет в ближайшее время значительно. До сих пор ее значимость держалась выше нуля из-за его векторов косяков, он слишком часто говорил ей, что ничего серьезного не хочет. Объясните, почему это держало ее значимость? А теперь он сделал к ней шаги и компенсировал все векторы косяков. Поэтому ее значимость ничего больше не удержит при ее сливах. К сожалению, и ее от сливов тоже ничего не удержит, во всяком случае сейчас не видно того, что может удержать. Что могло бы удержать от сливов, кто понимает?)

Помимо того, как разлюбить, хотелось бы понять, как так получилось, вот этот перевертыш.

Сначала он ухаживал, и я была для него призом. А потом я влюбилась, а он охладел. То, что я его люблю, я осознала именно в июне, когда он на месяц уехал. До этого все было хорошо, и я просто не думала вообще на эту тему. Я понимала, что он мне нравится, и что мне хорошо с ним. Даже задумывалась познакомить со своими, но что люблю… не думала и не чувствовала.