С начала года в России завели 12 тысяч уголовных дел на любителей косплея

С января по августа 2023 года в 87 регионах России было заведено около 12 тысяч уголовных дел на любителей косплея, в том числе 6781 дело на несовершеннолетних. Это почти в два раза больше, чем в 2022 году, и в сотни раз больше, чем за всю историю до 2021 года включительно.

Преследование поклонников деструктивного культа активизировалось после доклада на Совете безопасности об угрозах, которые несёт косплей для национального суверенитета и традиционных ценностей. Поскольку законопроект о признании косплея экстремистской идеологией был принят только в конце мая, значительная часть дел заводилась по другим статьям: от хулиганства до оскорбления чувств верующих.

По каждому третьему делу, заведённому в 2023 году, уже вынесен приговор – почти две тысячи подростков отправились в специализированные учреждения и ещё столько же совершеннолетних россиян вместо теперь будут знакомиться не с японской культурой, а с тюремной. Всего лишь 52 человека были оправданы, причём по трём десяткам дел гособвинение потребовало пересмотра, в том числе уволены двое судей за вынесение приговоров, противоречащих государственной политике в сфере защиты семейных и традиционных ценностей.

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