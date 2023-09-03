 

С начала года в России завели 12 тысяч уголовных дел на любителей косплея

03.09.2023, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

С января по августа 2023 года в 87 регионах России было заведено около 12 тысяч уголовных дел на любителей косплея, в том числе 6781 дело на несовершеннолетних. Это почти в два раза больше, чем в 2022 году, и в сотни раз больше, чем за всю историю до 2021 года включительно.

Преследование поклонников деструктивного культа активизировалось после доклада на Совете безопасности об угрозах, которые несёт косплей для национального суверенитета и традиционных ценностей. Поскольку законопроект о признании косплея экстремистской идеологией был принят только в конце мая, значительная часть дел заводилась по другим статьям: от хулиганства до оскорбления чувств верующих.

По каждому третьему делу, заведённому в 2023 году, уже вынесен приговор – почти две тысячи подростков отправились в специализированные учреждения и ещё столько же совершеннолетних россиян вместо теперь будут знакомиться не с японской культурой, а с тюремной. Всего лишь 52 человека были оправданы, причём по трём десяткам дел гособвинение потребовало пересмотра, в том числе уволены двое судей за вынесение приговоров, противоречащих государственной политике в сфере защиты семейных и традиционных ценностей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.09 / Мнение: Письмо: “Как так получилось, вот этот перевертыш”

03.09 / Мнение: Россия колосится – на Западе неурожаи, белорусская икра и японская радиоактивная рыба

03.09 / Мнение: Россия колосится – на Западе неурожаи, белорусская икра и японская радиоактивная рыба

03.09 / Рупор кремлевской пропаганды: Памятник защитникам Донбасса в Луганске

03.09 / Кардиолог Варфоломеев назвал 3 признака опасных тромбов, на которые важно обращать внимание

03.09 / Мнение: Зачем бешеный Медвед отдал царскую власть

03.09 / Мнение: Письмо: “Старался сделать ее жизнь лучше”

03.09 / Мнение: Об ответке России за санкции… Но и правда ведь — тупые?

03.09 / Высокое давление увеличивает риск сердечного инсульта и инсулина

03.09 / Из Исторического музея украли окно, которое Пётр I прорубил в Европу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика