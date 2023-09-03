Кардиолог Варфоломеев назвал 3 признака опасных тромбов, на которые важно обращать внимание

Сгустки крови – потенциально опасное явление, способное угрожать жизни, если они блокируют вены или артерии. Поэтому важно обращать внимание на симптомы, которые могут указывать на тромбоз глубоких вен (ТГВ), серьезное заболевание, требующее немедленного вмешательства. Об этом пояснил кардиолог Олег Варфоломеев.

По словам Варфоломеева, боль в икре, особенно при попытке встать на цыпочки, может быть признаком тромба в голени. Этот дискомфорт может появиться внезапно и усиливаться со временем. В случае полной блокады вены тромбом лодыжка и голень могут значительно опухнуть и даже приобрести синюшный оттенок.

С целью профилактики тромбоза и укрепления здоровья сердечно-сосудистой системы можно включить в рацион определенные продукты. Например, чеснок обладает антитромбоцитарным и антикоагулянтным эффектом, что делает его полезным для защиты от образования кровяных сгустков. Регулярное употребление чеснока в пищу в виде свежих зубчиков или порошка может быть полезным.

Куркумин, активное соединение в куркуме, обладает противовоспалительными свойствами и способствует улучшению кровотока, предотвращая агрегацию тромбоцитов и снижая риск образования сгустков крови.