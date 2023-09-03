Мнение: Зачем бешеный Медвед отдал царскую власть

Ответственность “либералов”

Среди людей, которых почему-то принято называть “русскими либералами”, все последние годы модное поветрие – каяться. Но каятся они все за довольно странное: все наперебой страдают и посыпают голову пеплом за… принятую в 1993 году Конституцию, которую те же “либералы” называют “суперпрезидентской”. Дескать – вот, недосмотрели! Дали президенту “почти царскую власть”, нарушили “балансы” – и вот типа результат: сидит чертов Путин, не сковырнешь никак, и всё катится в тартарары, а виноват кто? Известно – Шахрай, гад, который эту Конституцию и написал!

Претензия, мягко говоря, фальшивая. Про “сверхпрезидентскую Конституцию” вот и Паша-социалист старательно грузит, это у него пунктик, как и у многих “вдруг прозревших” представителей прогрессивной общественности. И я тоже в разное время про это написал пару-тройку постов. Я, правда, спрашивал про другое: как так получилось, что при “сверхпрезидентской Конституции” некто Медвед тихо и не дергаясь просидел “на троне” прокладкой 4 года, а потом безропотно по свистку отдал свою “царскую власть” Путину обратно? Он что, не хотел власти? Да нет — и он хотел, и жена его, что намного важнее, еще больше хотела!

Так в чем же дело? Может быть, дело в том, что власть-то по “суперпрезидентской Конституции” какая-то совсем не супер? И что в России действуют какие-то совсем иные механизмы управления, нигде не прописанные, но такие, что свирепый Медвед, который каждый день бестрепетно грозит миру (и себе тоже) ядерным Армагеддоном, просидел, не принимая никаких собственных решений, 4 года, боясь даже лишний раз пошевелиться?

Простая логика подсказывает, что если известные нам законы должны привести к простым, очевидным и измеряемым результатам, а на деле не происходит ничего или происходит совсем другое – это означает, что или мы законы понимаем неправильно, или в наличии имеется некая третья сила, которую мы не можем наблюдать, но которая препятствует действию законов писаных и известных нам.

Говоря совсем попросту: Конституция – пустая бумажка, Россией управляет не Путин, а кто или что – никто не знает, да и всем наплевать.