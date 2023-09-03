Мнение: Письмо: “Старался сделать ее жизнь лучше”

Вот в дополнение к сегодняшнему еще одно письмо о расставании.

Здесь автор-мужчина сфокусирован на своих сливах и на избежании их, но не обращает внимания на векторы косяков.

В результате значимость героини письма после расставания растет, заполняет его поле, и это работа того самого зловещего хвоста. Хвост не всегда растит значимость, хотя и частенько, но хвост всегда фиксирует фигуру человека в вашем поле, за ним сохраняется постоянное место, и если значимость его была большой, эта фигура не дает вам ни отвязаться, ни начать что-то новое в этом ресурсе, во всяком случае очень мешает. Поэтому хвост и называется хвостом: это энергетический долг.

Нельзя недооценивать векторы косяков. Расставание должно быть экологичным, что значит не только без дополнительных сливов, но и без новых косяков.

ayratn

Здравствуйте уважаемая Эволюция и читатели. Пишу письмо для разбора моей ситуации, надеюсь оно покажется интересным.

Мне 28 лет, работаю в банке , занимаюсь развитием сети, получаю выше среднего. Есть авто , хорошая квартира в которую переехал недавно и которую покупал еще будучи в отношениях с А.

А. 24 года , она год назад окончила университет, и только сразу работать. Но отношения с ней начались 3 года назад. Моя ОЗ сильно выше ее. Но все завертелось очень быстро и ярко, я влюбился сразу , хотя первое время старался это не показывать сильно, боялся показаться простаком и что быстро стану не интересным.

(Привычка скрывать влечение – это уже тенденция к векторам косяков. Объясните почему?)

Но спустя 4 месяца отношений мы уже переехали ко мне и стали жить вместе. На протяжении всех отношений я вкладывался больше , помогал финансово , дарил разные подарки , оплачивал разные услуги в общем старался сделать ее жизнь лучше. Она вкладывалась по-другому , заботилась , убиралась, готовила и старалась вложить последние свои деньги в совместный досуг или подарок на праздник для меня, хотя я говорил что это лишнее но очень приятно.

Первое время все было как в сказке , но я был минусом в этих отношениях с самого начала. Сначала маленьким но который рос со временем. Старался не сливать себя сильно.

(Ростом минуса называется рост значимости партнера. Если же ваша значимость уходит в минус, значит растет плюс партнера и ваш минус тут ни при чем. Пожалуйста, не путайте это. Все путают и только поэтому не могут понять главного: не любовь причина слива, а корона и неуважение к себе)

Но потом у А. стали появляться легкие истерики и недовольства по совершено бытовым каким то причинам , я удивлялся как можно на меня наехать за условно «громко нажал на выключатель света». Я первое время сглаживал углы , пытался налаживать , после конфликтов я мирился всегда первый хотя инициатором конфликтов была она.

(Хорошо бы он привел пример не условных наездов, а тех, что были. Вполне возможно наезды были не на пустом месте)

И вот пол года назад она начала отдаляться и охладевать , секса почти не стало , но она говорила что ей просто стало больно этим заниматься (физиологически, но я думаю что в первую очередь морально, а физиология просто симптом) , конфликты стали чаще , но как раз тогда я занимался продажей старой квартиры и покупкой новой , начинал ремонт.

(Ее боль он сходу отнес к недостатку желания и возмутился. Хотя он должен был отнестись к ее жалобам внимательно и с максимальной заботой. И если раньше векторы его косяков как-то покрывались вложениями, этот косяк стал расти. Причем это не только косяк получился, а косяк + слив, поскольку он щипцевал у нее интимную близость. То есть тот самый тупик, разобраться с которым сложней всего)

Она помогала с дизайном и выбором материалов. И вроде бы все начало налаживаться. Но в июле случился конфликт после которого уже я отдалился , мне правда было обидно уже что после всего того сколько я делал для нее , она могла со мной обращаться так. Спустя неделю она написала что сожалеет и хочет помирится , а я ей ответил что что то во мне изменилось и нужно подумать.

Через пару дней я остыл и сказал – хорошо, давай попробуем. Яркая встреча, секс, примирение. Через 2 недели мы съездили на глэмпинг, хорошо отдохнули, после я ее отвез к ней домой и спустя 2 часа она написала мне и случился длинный диалог , где она спросила меня – хороша ли мне в наших отношениях. Я сказал что в целом да, но нужно работать над ними и что бывали очень яркие моменты и плохие. Что нужно стараться стремиться к лучшему. Она начала меня благодарить , говорить как любила и ценила , что я много чего для нее делал но она в последнее время страдает из за чего то , но реальную причину не говорит , сказала что не может дать того что мне надо, что она ребенок еще , а мои ровесники уже женятся и детей рожают и она этого дать мне не может и что хочет взять паузу на неопределенное время где ей нужно решить психологические проблемы и она не знает вернётся ли, будет мне писать время от времени и узнавать как дела, и что я могу не ограничивать себя и спать с кем хочу.

(Поведение девушки загадочно на первый взгляд. Она просит примирения, а после лекции автора о работе над отношениями говорит ему о желании расстаться для решения ею каких-то психологических проблем)

Меня такая перспектива не устраивала , я разозлился и начал писать что решила уйти , так уходи , не надо питать иллюзий про дружбу , что я старался как мог всегда для этих отношений , но я дружить не собираюсь. Она начала что то говорить что мы 3 года вместе и до сих пор не замужем, но к слову она за это время не знакомила меня с родителями, потому что они религиозные и могли не принять меня, а она боялась и откладывала. А я пытался на 2 год отношений купить ей кольцо и сделать предложение, где она узнала и сказала что пока не надо. Я ей это привел в аргумент , а она начала что ничего не меняется , что я ее не поддерживаю в моральных вопросах, хотя это не так.

(Вот она дает разгадку и прямо формулирует претензию: их отношения не развивались. И если мы вспомним, что первый ее уход случился после того, как она помогала ему с ремонтом и дизайном в его квартире, нам становится понятно, что ее действительно могло тяготить отсутствие брака. Автору кажется, что это отговорка, поскольку когда-то он хотел сделать предложение, а героиня мягко отклонила. Она и сейчас ничего подобного не просит, а лишь подчеркивает, что их отношения в тупике)

И я закончил диалог так , что сказал завезу ее вещи как будет время , начал ее игнорировать от обиды. Позже еще пару раз списались что бы договорится о передаче вещей, но она сказала что бы я их отправил на такси. Я так и сделал и еще сильнее разозлился , что даже не захотела в глаза мне посмотреть после всего. Она что то написала , мол че ты мне отправил , тут есть не мои вещи и пр. Хотя я не знал чье это и заодно закинул , с ее первым подарком который она мне подарила на мое др, картина с персонажем. Я ничего не ответил.

Первое время мне было хорошо, что я избавился от претензий, истерик , прессинга после которых я сливался , как я осознал позже. Но вот прошло полтора месяца почти, я заскучал как будто, по тем хорошим моментам которые у нас были , путешествия вспомнил наши. Я начал опять вести инсту , вроде смотрит мои сториз. Не могу понять , я жду как будто камбэка вроде , но особо не надеюсь. Не могу понять кто виновник все таки расставания?

Как вести себя дальше? Какую стратегию поведения выбрать? В целом после расставания постарался себя собрать в руки, стал чаще ходить в зал, проводить время с друзьями, на работе повысил свою эффективность. Но ситуация пока не отпустила , а наоборот начала возвращаться. Спасибо что дочитали.

(Очевидно, что в поле автора остались хвосты, причем силу их он не осознает, но уже сейчас они его мучают. СЗ девушки выросла и скорее всего будет расти еще, и хуже того, кристаллизоваться. Как он мог избежать этого при расставании? Как ему поступить теперь?)