Мнение: Об ответке России за санкции… Но и правда ведь — тупые?

Думаю, это и правда «войдёт в анналы». Как пример выдающейся тупости. То есть, элементарного неумения просчитывать последствия своих решений хотя бы на пару шагов вперёд.

А самый «прикол» знаете в чём?

Все эти решения, за последствия которых приходится отвечать и платить #сейчас, не так давно подавались как взвешенные, согласованные и, безусловно, мудрые…

Ибо иных у «просветлённых европейских эльфов» не бывает и быть не может. В отличие от варваров, орков и Мордора.

«Германия избавилась от газовой зависимости от Путина, но та вернулась «через чёрный ход»: при отсутствии дешёвого газпромовского газа все удобрения приходится закупать в России, поэтому сельское хозяйство ФРГ ещё больше зависит от поставок из РФ — импорт российских азотных удобрений вырос на 334%. В целом почти по всей Европе ситуация аналогичная. Импортированные удобрения — это дешёвый российский природный газ на следующем этапе цепочки добавленной стоимости», — констатирует Berliner Zeitung. Но на деле всё ещё хуже для Германии, чья #экономика стагнирует третий квартал подряд, а граждане опасаются худшего.

Ибо промышленная активность в ФРГ сокращается уже 14 месяцев подряд. Особенно пострадали предприятия по производству удобрений, химической, металлургической, стекольной, бумажной и керамической промышленности. По официальным данным, активность энергоёмких предприятий в июне упала почти на 18% по сравнению с концом 2020 года. Однако эти цифры не показывают полной картины. Поскольку проблема не только в дорогом сырье.

Немецкие производители в глубоком кризисе из-за дешёвых удобрений из России, констатирует «Bild». По данным издания германские фермеры продолжают пользоваться российскими удобрениями, #экспорт которых не попадает под санкции, введённые западными странами. А для немецких производителей удобрений отказ от дешёвого российского газа стал большой проблемой: #цены на него выросли до 40%, а стоимость произведённых удобрений в некоторых случаях — до 150%.

Пока газоёмкое производство азотных и аммиачных удобрений постепенно становится нерентабельным в Германии, #импорт российских удобрений в #ЕС растёт высокими темпами: в прошлом году он увеличился в пять раз. Это объясняется тем, что цена газа составляет четыре пятых всех затрат на производство аммиака, а значит, и аммиачной селитры. По этой причине химический гигант BASF ранее уже объявил о закрытии своего аммиачного завода в Людвигсхафене, а теперь колеблется ещё один производитель — азотный завод SKW Piesteritz. Таким образом санкционная политика ЕС поставила под угрозу целую отрасль.

«Немецкие и европейские производственные площадки будут вынуждены закрыться или, по крайней мере, значительно сократить производство, поскольку России будет позволено беспрепятственно наводнять рынок дешёвыми удобрениями», — говорит министр экономики и сельского хозяйства земли Саксония-Анхальт Свен Шульце. По его данным, импорт российского газа в виде мочевины и аммиака в Германию в последние месяцы смог вырасти.

Не менее интересно, что и с российским газом всё не так однозначно. Согласно данным Global Witness, с января по июль 2023 г. доля ЕС в российском экспорте СПГ составила 52%, в прошлом году она была 49%, а в 2021-м – 39%. Аналитики отметили, что рост европейского импорта СПГ из России за год (на 40%) значительно опередил среднемировой прирост продаж СПГ, который составил 6%. Лидерами по объёму импортируемого российского сжиженного голубого топлива после Китая стали Испания (18% от общего объёма продаж России) и Бельгия (17%). Типа «преодолели зависимость»…

Меж тем фракция партии «Альтернатива для Германии» представила своё контрпредложение по развитию экономики страны, включающего ремонт «Северных потоков» за немецкий счёт, а также возобновление подачи газа из РФ. Об этом сообщает агентство< DPA. Авторы плана называли политику правящей «светофорной» коалиции разрушительной и предложили восстановить повреждённые участки российских газопроводов, обеспечить их работу, а также пообещали снижение налогов за энергоснабжение, постройку новых и восстановление работы отключенных АЭС.

А популярность этой «популистской» партии растёт. Согласно исследованию института INSА, поддержка АдГ выросла до очередного рекордного показателя в 22%. Партия обогнала всех конкурентов из правящей коалиции и заняла второе место после блока ХДС/ХСС, набравшего 26%. Что ж, высокие #цены на энергоресурсы, менее чем за год жизни без «потоков» и дешёвого российского газа вынуждают политиков выдвигать радикальные предложения, которые с каждым днём поддерживают все больше и больше немцев. А это означает, что «воевать» против России вдолгую — сродни политическому самоубийству.

Даже интересно, как скоро выстрелившая «себе в ногу» Германия сообразит, насколько мощно её развели, заставив таскать каштаны из огня для заокеанского босса?

Но ещё интереснее, сделает ли она хоть что-то после этого неприятного «открытия»?

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