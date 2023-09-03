Высокое давление увеличивает риск сердечного инсульта и инсулина

Каждый человек сталкивается с вопросами о своем артериальном давлении. Но когда следует беспокоиться – при 140/90 или 130/80? Важно понимать, какие цифры могут подвергнуть здоровье опасности. Не стоит забывать, что “нижнее” значение артериального давления также имеет большое значение.

Каждый пятый человек даже не подозревает, что страдает от повышенного давления, но знание своих показателей становится важным уже с 30 лет. Постоянное высокое давление может повредить сосуды и увеличить риск сердечных проблем, таких как атеросклероз, инсульты, инфаркты и проблемы с почками.

Тем не менее, какие именно цифры считаются нормой, так и не решено точно. Однако статистика показывает, что снижение артериального давления до <120 мм рт.ст. может значительно уменьшить смертность и риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инсульты и сердечные приступы.

Согласно рекомендациям, гипертонию всегда следует лечить, чтобы спасти жизни.

Давление может быть оптимальным (<120 мм рт.ст./<80 мм рт.ст.), в норме (120–129/80–84 мм рт. ст.), повышенным (130-139/85-89 мм рт.ст.), или высоким 1-3 степени (140–159/90–99 мм рт. ст., 160–179/100–109 мм рт. ст., >180/>110 мм рт.ст.). Также есть “изолированное систолическое артериальное давление” (>140/<90 мм рт.ст.), которое характерно для пожилых людей. У них старение сосудов может привести к повышению верхнего давления и повреждению сосудов.

Но не стоит забывать и о “нижнем” значении артериального давления. Оно имеет большое значение, особенно для молодых людей. Если оно слишком высоко, его можно вылечить с помощью изменений в образе жизни. Это значение представляет собой сопротивление, которое сердцу оказывает кровообращение. Риск инсульта значительно возрастает, если оно постоянно выше 160 мм рт. ст.