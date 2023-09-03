Из Исторического музея украли окно, которое Пётр I прорубил в Европу

Утром 2 сентября в столичную полицию обратился директор Государственного исторического музея с заявлением о краже одного из самых ценных экспонатов – оконной рамы конца XVII века, которая была прорублена будущим императором Петром I во время Великого посольства.

«Эта реликвия пережила пожар Москвы 1812 года, все русские революции и войны. И вот теперь какие-то бандиты посягнули на творение рук создателя Российской империи, что является явной провокацией», – рассказал он журналистам.

По информации «Комсомольской правды», окно могло быть уже вывезено из России – у силовиков есть информация, что заказ на похищение музейного экспоната преступники получили из республики бывшего Советского Союза, ныне являющейся членом ЕС и НАТО.

«Есть оперативные данные, что заказчиком является один коллекционер из Прибалтики, который много лет хотел заполучить это окно. Сделаем всё возможное, чтобы реликвия была найдена, в том числе по линии Интерпола», – сообщил источник издания в правоохранительных органах.

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