 

Эксперты назвали четыре риска эксплуатации БПЛА в России

03.09.2023, 16:55, Разное
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Генеральный директор Национального Исследовательского Центра “Аэроскрипт” Владислав Шифрин выделил четыре ключевых риска, связанных с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в России. Эту информацию пишет РИА Новости.

Первым важным риском, подчеркнутым экспертом, является недостаточная безопасность БПЛА, что может представлять угрозу для человека. Вторым риском является низкая эффективность применения этих устройств. Третьим становится нежелание общества принимать эти технологии. Шифрин подчеркнул, что в настоящее время идет работа по минимизации этих рисков путем введения ограничений на использование БПЛА.

Отдельным важным аспектом является преднамеренное использование БПЛА для причинения вреда людям и объектам на земле, а также для атаки других воздушных средств.

Важно отметить, что в РФ также разработана новая система подавления дронов, что может помочь справиться с некоторыми из вышеупомянутых рисков.


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