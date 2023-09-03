Новый iPad Pro получит OLED дисплей и 4 ТБ памяти

Apple готовится поразить своих поклонников следующим поколением iPad Pro, которое будет оснащено OLED-экранами и рекордным объемом встроенной памяти – 4 ТБ. Соответсвующей информацией поделился инсайдер Revegnus с порталом WCCFTech.

Следующий iPad Pro, запланированный на следующий год, обещает быть впечатляющим устройством. Его основными особенностями станут OLED-экраны и мощные чипы Apple M3 с 3 нанометровым процессом.

Некоторые пользователи считают, что iPadOS имеет ограниченные возможности по сравнению с macOS, полноценной операционной системой компьютеров. Тем не менее, с учетом релиза профессиональных программ для iPad, таких как видеоредактор Final Cut Pro и музыкальный редактор Logic Pro, возможно, увеличение встроенного хранилища окажется весьма полезным для тех, кто работает с “тяжелыми” видео и высоким разрешением.

Кроме того есть надежда, что Apple продолжит выпускать полноценные программы для своих планшетов, которые до сих пор доступны только на ПК.

Пока не раскрывается стоимость следующего iPad Pro, но актуальные модели iPad Pro M2 с 11- и 12,9-дюймовыми дисплеями предлагаются в максимальной конфигурации с 2 ТБ памяти по цене от $1,9 и $2,2 тысячи долларов соответственно.