Дедолларизация становится реальностью из-за проблемного доллара

Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России, утверждает, что дедолларизация уже не является целью некоторых стран и организаций – это становится фактом. Причиной этому стала проблемная ситуация с американской валютой. Информация об этом поступила от Aydinlik.

“Часто говорят, что дедолларизация – это цель различных организаций и некоторых стран. Но это не так. Это не просто цель, а факт,” – подчеркнула Захарова в интервью турецкому изданию.

По мнению российского дипломата, доллар в настоящей ситуации становится довольно проблемной валютой.

“Это не моя политическая точка зрения, это объективный экономический факт,” – подчеркнула представитель МИД РФ.

Захарова также напомнила, что экономические кризисы были вызваны ситуацией в финансовой системе Соединенных Штатов. В настоящее время данная валюта используется в основном как инструмент гегемонии и нового типа колониализма.