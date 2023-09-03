 

Дедолларизация становится реальностью из-за проблемного доллара

03.09.2023, 14:21, Разное
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Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России, утверждает, что дедолларизация уже не является целью некоторых стран и организаций – это становится фактом. Причиной этому стала проблемная ситуация с американской валютой. Информация об этом поступила от Aydinlik.

“Часто говорят, что дедолларизация – это цель различных организаций и некоторых стран. Но это не так. Это не просто цель, а факт,” – подчеркнула Захарова в интервью турецкому изданию.

По мнению российского дипломата, доллар в настоящей ситуации становится довольно проблемной валютой.

“Это не моя политическая точка зрения, это объективный экономический факт,” – подчеркнула представитель МИД РФ.

Захарова также напомнила, что экономические кризисы были вызваны ситуацией в финансовой системе Соединенных Штатов. В настоящее время данная валюта используется в основном как инструмент гегемонии и нового типа колониализма.


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