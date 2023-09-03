 

Почему молодая жена перед смертью Градского почти три месяца не ночевала дома

03.09.2023, 14:05, Новости дня
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Музыканта госпитализировали прямо со съемок “Голоса” с подозрением на инсульт. Спустя несколько дней он умер, не приходя в сознание. Его смерть стала ударом для родных и поклонников, которые поначалу сочувствовали молодой жене мэтра Марине Коташенко, оставшейся одной с двумя детьми.

Правда, вскоре начали разворачиваться события, заставившие сочувствующих пересмотреть свое отношение. Например, вскоре после похорон молодую вдову ограбили, украв у нее все наличные деньги – 104 миллиона. По ее словам, это были ее личные накопления, но родственники и фанаты Александра Градского в это не верят.

Суды по разделу имущества между Мариной Коташенко и старшими наследниками композитора длятся до сих пор. Даниил Градский считает, что мачеха пытается забрать себе все имущество, оставшееся после смерти отца. Он утверждает, что музыкант планировал жить дольше, поэтому не написал завещания, в котором хотел разделить свои активы между двумя женами: Мариной Коташенко и Ольгой Фартышевой. Даниил отметил, что почти все имущество, которое было у отца, он нажил в браке с его матерью.

Помимо этого, мужчина не понимает, почему молодая жена отца не ночевала дома почти три месяца перед его смертью. Уже тогда здоровье подводило артиста, ему было очень непросто.

“За все три месяца, что отец, можно сказать, умирал дома, Марина Владимировна ночевала там один раз”, – говорит Даниил Градский.


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