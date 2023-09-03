Из Армении выгнали группу россиян за попытку возродить завод ЕрАЗ

Власти Армении выслали группу россиян, прибывших в страну в 2022 и 2023 годах, и запретили им въезд сроком на 99 лет.

Гостей обвинили в попытке воссоздать Ереванский автомобильный завод, ко всеобщему облегчению завершивший свою деятельность 21 год назад.

Большинство из 16 персон нон-грата – выпускники МАДИ и Нижегородского политеха. Следствие установило, что они с декабря 2022 года просчитывали стоимость возобновления мелкосерийного производства развозных фургонов ЕрАЗ-3730 и маршрутных такси ЕрАЗ-3218 с использованием современных силовых установок. К счастью, местные бизнесмены, которых злоумышленники посвятили в свой план, немедленно сообщили об этом властям.

Ликидация Ереванского автозавода началась в середине 2000-х и продолжается по сей день. Вместо его главного корпуса установлен памятник в виде сломанного гаечного ключа и надписи «Никогда снова», часть зданий снесены, а на их месте возведено жильё. Тем не менее, некоторые цеха были не разрушены, а переданы в аренду небольшим компаниям, поэтому теоретически россияне имели все шансы реализовать свои преступные замыслы.

По информации местных СМИ, авторы идеи не расстраиваются и не оставляют надежд запустить автомобильное производство. Сейчас они решили переехать в грузинский город Кутаиси и переосмыслить там свои идеи.

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