 

Мнение: Рупор Совбеза России?

03.09.2023, 13:30, Разное
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В СССР главные решения  жизни страны в целом,  влияющие на жизнь каждого советского человека в отдельности,  принимало Политбюро ЦК КПСС.

В России решения, определяющие курс движения государства в целом и жизни всего населения страны принимает Совет Безопасности России.

Возможно, у меня скудная фантазия, но я не могу представить, что бы кто-то из членов ЦК КПСС в публичных выступлениях высказывался так же красноречиво и уничижительно про другие страны, как зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Вон как врезал Медведев правду-матку про «гнусные» и «оскотинившиеся» страны.

Дословно:

«… Байден, Трюдо, Сунак, Шольц, Макрон, Мелони, а также руководители гнуснейшей Польши, оскотинившихся скандинавских стран, милитаристской Японии, сумчатых животных из Австралии и Новой Зеландии и прочих чумных блох вроде Прибалтики – прямые и явные пособники нацистов. И отношение к ним нужно строить как к руководителям стран нацистской коалиции.

А не предаваться сладким грёзам, как мы когда-то помиримся и заживём большой полиаморной семьёй с небинарными гендерами».


отсюда

Теряюсь в догадках. Медведев так пишет, потому что он круче всех членов Политбюро ЦК КПСС вместе взятых? Или потому что он взял на себя (или ему поручили) полномочия эдакого рупора Совбеза? Члена высшего руководящего органа страны, которому можно вслух говорить то, о чем другие члены Совбеза России то ли не решаются говорить, то ли стесняются?

Источник: Ирек Муртазин


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