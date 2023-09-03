В WhatsApp разрешили использовать несколько аккаунтов

В последнем обновлении бета-версии WhatsApp для Android появились два значительных изменения. Во-первых, обновлен интерфейс раздела “Настройки”. Во-вторых, добавлена возможность использовать несколько учетных записей на одном устройстве, об этом пишет портал WABetaInfo.

Основное нововведение заключается в функции переключения между учетными записями. Теперь пользователи могут легко зарегистрировать и использовать дополнительный аккаунт без необходимости клонировать WhatsApp или загружать сторонние приложения. Следует отметить, что на данный момент пользователи могут добавить только одну дополнительную учетную запись, но, возможно, в будущем это число будет увеличено.

Кроме того, второе важное обновление связано с интерфейсом раздела “Настройки”. Теперь этот раздел почти идентичен iOS-версии WhatsApp, разделенный на плитки и списки подразделов, как на iPhone.

Эти нововведения доступны тестировщикам, установившим бета-версию WhatsApp для Android под номером 2.23.18.21. О дате выпуска этих изменений для стабильных версий мессенджера информации пока нет. Ранее разработчики WhatsApp выпустили новое приложение для macOS.