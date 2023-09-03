 

Внешний вид Аллы Пугачевой без фильтров вызвал шок

03.09.2023, 12:50, Разное
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В последние годы певица сильно похудела, пересмотрела свой стиль и, по слухам, пережила пару пластических операций. Правда, про изменения в лице и теле она предпочитает не говорить, как и про здоровье.

На фотографиях, которые появляются в социальных сетях друзей Аллы Пугачевой и ее мужа-иноагента, в моложавой женщине порой трудно узнать 74-летнюю пенсионерку. Конечно, фильтры и ракурс творят чудеса.

Однако на снимках других людей, которые не пекутся об имидже Примадонны так, как близкие, можно разглядеть серьезные возрастные изменения. На этот раз в невыгодном свете Аллу Пугачеву выставила латвийская журналистка, которая похвасталась интервью со звездой, ее супругом-иноагентом и Лаймой Вайкуле в запрещенной социальной сети с картинками.

На снимке, который опубликовала женщина, на лице артистки заметны глубоки морщины и странная припухлось под глазами. Вид Пугачевой вызвал шок у пользователей Сети, которые привыкли к отфотошопленным кадрам.

“И …никакие подтяжки не спасают, только здоровью вредят”, “Старая и больная бабка”, “Как ни крути, а все равно 74”, – написали под фото Примадонны в телеграм-канале “Дни.ру”.


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